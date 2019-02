Fico mě vydíral, abych ho jmenoval předsedou ústavního soudu, tvrdí Kiska

Fico v reakci řekl, že mu Kiska nikdy neoznámil, že ho ústavním soudcem nejmenuje. „Obvinit předsedu nejsilnější politické strany, že má na špagátu policii a prokuraturu a že tyto instituce na povel spustí proces obvinění konkrétní osoby, to je silná káva,“ řekl bývalý trojnásobný premiér Fico, který podal demisi loni v březnu po politické krizi vyvolané vraždou novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

„Trestní stíhání je Ficovou mstou za to, že jsem mu jako prezident odmítl slíbit politický důchod na ústavním soudu. Z návrhu obvinění je zřejmé, že až v červnu skončí můj mandát prezidenta Slovenské republiky, budu obviněn i já osobně. Hrozí mi trest odnětí svobody na sedm až dvanáct let,“ řekl Kiska. Podle ústavy lze prezidenta během výkonu funkce stíhat jen za vlastizradu nebo za úmyslné porušení ústavy.

Daňová kauza Kiskovy firmy

Přestřelka mezi oběma politiky souvisí s případem Kiskovy rodinné firmy KTAG. Firma účtovala do nákladů výdaje na Kiskovu propagaci před prezidentskými volbami v roce 2014, ve kterých Kiska porazil právě Fica.

Daňový úřad při dřívější kontrole neuznal KTAG náklady vynaložené na Kiskovu propagaci a společnosti doměřil daň z přidané hodnoty a později také daň z příjmů v celkovém objemu několika desítek tisíc eur. Následně KTAG podala sérii opravných daňových přiznání.

Informační kampaň totiž podle daňových úředníků nesouvisí s výnosy firmy a šlo tedy o neoprávněné náklady. Kiska to vysvětluje tím, že v případě, že by kampaň nevyhrál, zvýšil by alespoň známost své osoby, prodejnost svých knih a podobně. Vydavatelem knih je KTAG, takže šlo v podstatě o reklamní kampaň.