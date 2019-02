Slovenský předvolební průzkum: Vede Šefčovič, právnička Čaputová se dotahuje na Mistríka

Šefčoviče, kterého v kandidatuře podporuje nejsilnější vládní strana Smer, by podle průzkumu volilo 18,2 procenta ze skupiny rozhodnutých voličů.

Za ním se ziskem 15,8 procenta skončil Mistrík, jenž se o funkci prezidenta uchází jako nezávislý kandidát s podporou největší opoziční strany Svoboda a Solidarita.

Na třetím místě s 14,7 procenta skončila Čaputová, která se podobně jako Mistrík opakovaně vymezila vůči Smeru a jeho předsedovi, expremiérovi Robertu Ficovi.

Dvouciferné podpory (12,8 procenta) se dostalo i kontroverznímu soudci nejvyššího soudu a bývalému ministrovi spravedlnosti Štefanu Harabinovi.

Průzkum agentury AKO proběhl telefonicky mezi 8. až 12. únorem na vzorku 1000 respondentů, 82,3 procenta z nich bylo rozhodnutých, koho budou volit.

Mistrík a Čaputová chtějí zabránit postupu Šefčoviče a Harabina

Od lednového průzkumu agentury Focus pro televizi Markíza se Čaputová dokázala výrazně přiblížit k Robertu Mistríkovi. Kandidáti, kteří se vzhledem k podobným názorům nepovažují za soupeře, jsou připraveni vzájemně se podpořit a po odstoupení přenechat preference tomu silnějšímu. Stalo by se tak v případě, kdy by měla do druhého kola volby postoupit dvojice Šefčovič–Harabin.

„Nechci se vzbudit do dne, kdy se bude rozhodovat mezi kandidátem Smeru a Štefanem Harabinem,“ řekla Čaputová v diskusi deníku SME. Mistrík dodal, že se zachová zodpovědně. „Naším hlavním soupeřem je kandidát Smeru,“ řekl s tím, že s osobou Šefčoviče problém nemá, vadí mu jeho vztahy s Robertem Ficem.

První kolo voleb prezidenta se uskuteční 16. března. Pokud v něm žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů oprávněných voličů, dva nejúspěšnější kandidáti postoupí do druhého kola. To se bude konat o dva týdny později a rozhodne v něm větší počet obdržených hlasů.

Současný prezident Andrej Kiska se o znovuzvolení neuchází.