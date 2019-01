První průzkum před volbou prezidenta na Slovensku naznačil favority: Mistríka a Šefčoviče

Šefčoviče, kterého podporuje vládní Smer, by podle průzkumu provedeného v druhé půlce ledna volilo 16,5 procenta dotázaných, stejnou podporu má i Robert Mistrík.

Dvaapadesátiletý Šefčovič je členem Evropské komise od roku 2009, je odpovědný za energetickou unii. Předtím působil ve slovenské diplomacii i na vedoucích postech na ministerstvu zahraničních věcí. Absolvoval Moskevský státní institut mezinárodních vztahů.

Mistríka podporuje mimo jiné nejsilnější slovenská opoziční strana Svoboda a solidarita (SaS). Veřejnosti dříve málo známý vědec, podnikatel a politik již odstartoval masivní billboardovou kampaň.

Minimální rozdíl by byl mezi oběma kandidáty i v případě, že by postoupili do druhého kola. Šefčovičovi by dalo v rozhodujícím kole hlas 50,1 procenta dotázaných, Mistríkovi 49,9 procenta.

Po dvojici favoritů následuje s odstupem zhruba pěti procentních bodů soudce Nejvyššího soudu a bývalý ministr spravedlnosti Štefan Harabin.

Podpora předsedy Mostu-Híd Bély Bugára dosahuje 10 procent, o procentní bod méně má právnička Zuzana Čaputová.

Definitivně z prezidentského klání vypadl předseda parlamentu Andrej Danko. Politik, který čelí obvinění z plagiátorství ve své rigorózní práci, v neděli v televizi TA3 oznámil, že kandidovat nebude.

Průzkum agentury Focus se uskutečnil mezi 16. a 23. lednem na vzorku 1013 respondentů. Z nich 27 procent odpovědělo, že neví, zda se voleb zúčastní. Téměř třináct procent oslovených je rozhodnuto nehlasovat.

Termín na podání kandidatury do březnové přímé volby slovenského prezidenta uplyne ve čtvrtek 31. ledna.