Soud kvůli Kotlebovým šekům s číslem 1488 je odročený. Nakonec by mohl hrozit ještě vyšší trest

Kotleba označil obžalobu za šikanu. U soudu nyní odmítl množnost uzavřít s prokurátorem dohodu o vině a trestu, která by mu výměnou za doznání zajistila nižší trest než v případě uznání viny v běžném procesu.

Líčení tak bude pokračovat na začátku března, tedy krátce po parlamentních volbách. ĽSNS je nyní druhou nejpopulárnější stranou v zemi , Kotleba by v případě odsouzení přišel také o mandát poslance.

Prokuratura obžalovala Kotlebu za to, že v roce 2017 na střední škole v Banské Bystrici předal před téměř čtyřmi sty pozvanými hosty třem rodinám finanční dar prostřednictvím symbolických šeků, každý v částce 1488 eur (37 500 korun).

Ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019 skončila ĽSNS na třetím místě, když podle oficiálních výsledků získala 12,1 procenta hlasů a v EP získala dvě křesla ze 13 slovenských mandátů. Jedním ze zvolených poslanců byl díky preferenčním hlasům voličů zvolen bývalý soudce Miroslav Radačovský, který v roce 2018 rozhodl v neprospěch prezidenta Andreje Kisky v jeho sporu o vlastnictví pozemku pod Vysokými Tatrami a následně hlavu slovenského státu vyzval k rezignaci a k vystěhování z vlasti.

Osm let místo tří

Prokurátor obžaloval Kotlebu z trestného činu projevu sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení základních práv a svobod, za co by mu v případě odsouzení hrozilo až tříleté vězení.

Soudkyně Ružena Sabová ale podle médií oznámila, že delikt bude možná posuzovat podle jiného ustanovení trestního zákona, podle nějž by mohl být uložen i přísnější trest.

V případě, že by Kotlebovi byla prokázána vina ze založení, podpory a propagace hnutí směrujícího k potlačení základních práv a svobod, hrozilo by mu vězení až na osm let.

Prokurátor původně podal na Kotlebu obžalobu už v roce 2018. Soud mu ji tehdy ale vrátil, protože zjistil porušení práva obhajoby a možnost přísnější kvalifikace skutku.

Obžalobu proti Kotlebovi projednává Specializovaný trestní soud se sídlem v Pezinoku nedaleko Bratislavy, který se na Slovensku zabývá nejzávažnějšími kriminálními případy a také extremistickými delikty. U areálu soudu se před zahájením líčení s Kotlebou shromáždila hrstka sympatizantů Kotleby.