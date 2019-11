Průzkum: U rozhodnutých voličů do třiceti let na Slovensku vede Kotleba

Krajně pravicová Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotleby by měla mezi rozhodnutými mladými voliči do třiceti let největší podporu ze všech dalších stran. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury Focus pro Radu mládeže Slovenska, o nichž informují tamní média. Parlamentní volby se na Slovensku uskuteční už za tři měsíce.