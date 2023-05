Slovenský premiér dal svou funkci k dispozici, Čaputová zřejmě jmenuje úřednickou vládu

Prezidentce prý navrhl, aby na místo ministrů, kteří v posledních dnech oznámili svůj odchod, jmenovala vlastní nominanty. Další možností bylo, že z čela vlády odejde a v kabinetu zůstanou jenom ministři zodpovědní za resorty, pro které by byla výměna vedení riziková.

Hegerova vláda loni v prosinci neustála hlasování sněmovny o vyslovení nedůvěry. Kabinet pak s omezenými kompetencemi dál fungoval jen z pověření prezidentky. V uplynulých dnech požádali o uvolnění z funkce ministři zemědělství a zahraničí. Po pádu vlády už skončili ministři financí a zdravotnictví; vedením těchto ministerstev Čaputová dříve pověřila Hegera, protože do už odvolané vlády nelze jmenovat nové ministry.

Skandál kolem dotací

Nejnovější politickou krizi v zemi odstartovali tento týden opoziční sociální demokraté (Smer-SD) bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica, kteří kritizovali skutečnost, že firma Reko Recycling ministra zemědělství Samuela Vlčana jako jediná z osmi uchazečů uspěla v jednom z kol udělování státních dotací v oblasti odpadového hospodářství. Vlčan, který má v Reko Recycling pod kontrolou většinový podíl, pak ve čtvrtek odmítl vzdát se nároku na dotaci zhruba 1,4 milionu eur (33 milionů korun) a dal k dispozici svou funkci.

Následně v pátek o odebrání ministerského pověření požádal prezidentku šéf diplomacie Rastislav Káčer, což by znamenalo, že dosluhující kabinet přijde od svého pádu už o čtvrtého ministra.

Politická krize

Heger se stal premiérem na začátku dubna 2021, kdy v čele vlády vystřídal svého tehdejšího šéfa z hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviče, jenž rezignoval na funkci ministerského předsedy v zájmu řešení krize ve vládní koalici. Spory mezi Matovičem, který byl v Hegerově vládě ministrem financí, a stranou Sloboda a solidarita (SaS), ovšem neustaly a loni na podzim vyvrcholily odchodem SaS z vlády. Hegerův kabinet tak přišel o většinu ve sněmovně.

Po vyslovení nedůvěry vládě parlament letos v lednu rozhodl, že nové volby budou v zemi 30. září; v řádném termínu by se konaly v únoru příštího roku. Ještě před Vánocemi Matovič přišel o funkci ministra financí, a to výměnou za to, že SaS už jako opoziční strana podpořila návrh státního rozpočtu na tento rok.