168 hodin: Fico se na Slovensku může vrátit k moci, využívá k tomu slovník ruské propagandy

„Posledních pět let? Smutek, žal, bolest a možná řeknu i hněv vůči tomu, co se děje po jejich smrti,“ hodnotí Zlatica Kušnírová pět let po vraždě své dcery. „Ze začátku vypadaly protesty na náměstích nadějně. Lidé jako by procitli a začali přemýšlet vlastní hlavou, ne pod vlivem nějakých falešných informací a hoaxů. Bohužel teď je to nazpět a myslím si, že ještě v mnohem horší formě.“ „Můžu říct, že zůstalo poměrně dost lidí, kteří jsou ještě pořád odhodlaní bojovat za slušnou republiku a slušné Slovensko. Ale hodně lidí to vzdalo,“ míní Jozef a Mária Kuciakovi, rodiče zavražděného novináře. „Hlavně aby se nezapomnělo na to, proč se to stalo a kdo vytvořil podmínky na to, aby se něco takového mohlo stát. To je teď podle mě nejdůležitější, aby si to lidi uvědomili. Je před volbami a vidíme, že preference těm, kteří vlastně vytvořili tento systém, zase stoupají,“ dodávají. Ústa ruské propagandy Předčasné volby čekají Slovensko v září. Někdejší hegemon slovenské politiky, strana Smer, mezi voliči posiluje a podle průzkumů by její předseda a bývalý premiér Robert Fico parlamentní volby vyhrál. Jeho rétorika a politická orientace je přitom krajnější než v době, kdy Slovensku vládl, protože k oslovení voličů využívá téma ruské agrese proti Ukrajině a otevřeně se hlásí k Moskvě. „Pokud si někdo myslí, že Rusy vytlačí z Krymu, tak je naivní idiot,“ prohlásil letos v únoru. „V případě naší účasti ve vládě prosadíme zastavení vojenských dodávek na Ukrajinu, protože nejsou řešením, podobně jako nefunkční protiruské sankce.“ Současně přebírá argumentaci kremelské propagandy. „Ta válka nezačala roku 2022, ta válka začala v roce 2014, když ukrajinští fašisté začali zabíjet lidi na Donbasu,“ tvrdí Fico. „Začala, když byly porušovány minské dohody, začala tehdy, když bylo Rusko oklamáno v bezpečnostních zárukách.“ „Dělají z nás smrtelné nepřátele Ruské federace, což nevěřím, že je v zájmu občanů naší země,“ uvedl rovněž Fico.

Bárdy: Hrozí cesta Orbánova Maďarska „Dere se k moci, ale jeho potenciální návrat bude návratem úplně jiného politika, kterého jsme měli možnost sledovat celé roky,“ komentuje sociolog Michal Vašečka z Bratislava Policy Institute. „A je faktem, že trendy říkají, že návrat není úplně vyloučený.“ „Robert Fico velmi dobře vycítil, co může fungovat ve slovenské společnosti, a naskočil na tu vlnu. Myslím si, že hrozí volby, které budou pro Slovensko rozhodující. Bude se rozhodovat, jestli se Slovensko přikloní na Východ, nebo na Západ,“ upozorňuje investigativní novinářka Pavla Holcová z webu Investigace.cz. Podle šéfredaktora webu Aktuality.sk Petera Bárdyho je bývalý předseda vlády momentálně výrazný reprezentant konspiračního a dezinformačního slovníku. „Jsou důvodné obavy, že Robert Fico přivede Slovensko na cestu Orbánova Maďarska, což je něco, co nemá být ani zdaleka odkazem hnutí, které vzešlo po vraždě Jána (Kuciaka) a Martiny (Kušnírové), a není to ani něco, s čím by měli být podle mého názoru ztotožnění občané Slovenské republiky,“ míní Bárdy. Fico útočí na Čaputovou Expremiér Fico útočí i na slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou. Její popularita za poslední rok meziročně poklesla o jedenáct procentních bodů. „O prezidentce by se dalo říct, že za Slovenku nebo Slováka by vyměnila jiného ideálního občana, kterého by ráda zastupovala. Například naočkovaného homosexuála, bohatého Ukrajince žijícího v hotelu Carlton,“ prohlásil loni v říjnu. „Čím je člověk větší prostitutka, čím je větší k***a, čím je větší lotr, tím je to větší celebrita!“ vykřikoval na demonstraci loni v květnu. „Slušnost je asi to poslední, co nás při charakteristice slovenské politiky napadne. Lhaní se chce legitimizovat jako alternativní názor. U politiků často slova předbíhají myšlenky, ale navzdory tomu nesmíme na slušnost nikdy rezignovat a hlavně nesmíme zapomenout na to, po čem jsme na náměstích před pěti lety volali, když se budeme znovu rozhodovat, například ve volbách,“ řekla Čaputová při pátém výročí vraždy Kucniaka a Kušnírové.

