Slovenský parlament schválil změnu ústavy pro předčasné volby

Z vyjádření šéfa Národní rady Borise Kollára vyplynulo, že o návrhu na samotné zkrácení stávajícího volebního období by sněmovna mohla začít jednat už ve čtvrtek. Podle zpravodaje ČT Jana Šilhana by poslanci o přesném termínu mohli rozhodnout nejpozději do konce příštího týdne.

„Nejpravděpodobnějším termínem předčasných voleb je v tuto chvíli 30. září, už jen proto, že se na něm předběžně dohody strany bývalé vládní koalice na nedělním neformálním jednání. Bylo to základem pro to, aby nyní ve slovenském parlamentu mohla hladce projít klíčová změna ústavy,“ přiblížil Šilhan. Dodal, že k ní bylo potřeba minimálně devadesát hlasů.

„Schválení ústavní změny považuji za naplnění prvního kroku dohody o předčasných volbách. Věřím, že parlament v co nejkratší době určí i konkrétní termín předčasných voleb,“ uvedl Heger.

Bez podpory opozice

Úpravu ústavy nepodpořila opozice, která prosazovala zavedení možnosti předčasně ukončit volební období parlamentu nejen rozhodnutím poslanců, ale také referendem. Z jejích řad se také ozývaly hlasy, že není důvod k tomu, aby vláda Eduarda Hegera vedla zemi až do konce zaří. Její poslanci chtějí stanovit termín předčasných voleb na 23. června.

Poslanci do ústavy také doplnili ustanovení, že volební období Národní rady lze zkrátit usnesením parlamentu, které podpoří alespoň třípětinová většina poslanců.

Prezidentka Zuzana Čaputová naposledy minulý týden uvedla, že pokud do konce ledna nebudou schválena příslušná rozhodnutí ohledně vypsání nových voleb, tak jmenuje úřednickou vládu. Hegerův kabinet má v souladu s ústavou po vyslovení nedůvěry sněmovnou jen omezené pravomoci a s některými jeho rozhodnutími musí předem souhlasit hlava státu.