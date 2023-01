Slovenský premiér Heger zvažuje odchod z hnutí OĽaNO, spekulují média

Podle listu Pravda Heger na jednání poslaneckého klubu OĽaNO hovořil mimo jiné o založení nové strany. List Sme uvedl, že Heger by se mohl postavit do čela projektu spojení demokratických stran, jehož možný vznik už delší dobu zmiňuje někdejší slovenský premiér Mikuláš Dzurinda.

Tento týden Heger oznámil, že se mezi členy koaličních stran i nezařazenými poslanci snaží nasbírat 76 podpisů pro získání důvěry svému kabinetu. S ní by pak chtěl vládnout až do řádného termínu voleb, tedy do února 2024.

Do hry by ale mohlo vstoupit i referendum o tom, zda do ústavy nově zahrnout možnost předčasných voleb, což v základním slovenském zákoně zatím formálně chybí. Pokud by bylo hlasování, které je naplánováno na 21. ledna, platné a Slováci by se pro změnu ústavy vyslovili, sněmovna by mohla rozhodnout o svém rozpuštění.

Pro platnost výsledku referenda je nezbytná účast většiny oprávněných voličů. Tuto podmínku splnilo v zemi jen jedno z osmi dosavadních celostátních referend, a to hlasování v roce 2003 o vstupu Slovenska do EU. Podle listopadového průzkumu agentury AKO pro televizi Joj by se nadcházejícího referenda určitě zúčastnily necelé dvě pětiny respondentů.

Dříve řešil slovenský parlament vypsání předčasných voleb přijetím ústavního zákona, pro něj ale muselo zvednout ruku 90 poslanců. Pokud by prošla změna navrhovaná referendem, stačilo by k rozpuštění sněmovny 76 hlasů.

Žebříčky popularity politických stran nyní vedou Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) a Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) expremiéra Roberta Fica. Hlas-SD založil bývalý předseda vlády Peter Pellegrini po odchodu ze Smeru-SD v roce 2020.