Slovenská policie mluví o zneužívání tématu migrace v kampani, žádá vládu o posily

V okolí jihoslovenského Velkého Krtíše čekají v těchto dnech stovky syrských migrantů na vyřízení dokumentů. K otázce imigrace se upíná také pozornost politiků – již koncem září si Slováci vyberou nové osazenstvo zákonodárného sboru.

„Na Slovensku může být za pár měsíců obrovská migrační katastrofa,“ varuje expremiér a předseda strany Smer-SSD Robert Fico. Lídr průzkumů prosadil na čtvrtek mimořádnou schůzi parlamentu.

Cizinci budí na jihu země obavy, podle hlídek ale pořádek nijak nenarušují. „Nespáchali jeden jediný trestný čin, nedopustili se jediného přestupku,“ konstatoval prezident slovenského policejního sboru Štefan Hamran.

Chybí personál i finance

Policie však oznámila i odhalení dvou osob mezinárodně podezřelých z terorismu. Na jihu prý nasazuje všechny možné síly. K úplnému střežení 650 kilometrů hranice s Maďarskem ale nemá lidi ani peníze. „Čechy to stálo – uzavřít 255 kilometrů – 800 tisíc eur týdně, my ji (hranici) máme skoro třikrát delší. Nás by to stálo přes dva miliony týdně,“ podotkl Hamran.