Řecké úřady omezují pohyb přeživších po ztroskotání lodi s migranty

Na lodi, která minulý týden ztroskotala u pobřeží Řecka, se podle dostupných informací v době katastrofy nacházelo sedm až osm stovek lidí. Zhruba sto přeživších převezla řecká policie do tábora u přístavu Kalamata nebo do nemocnice, pokud to vyžadoval zdravotní stav zachráněných.

Úřady ale tento tábor podle svědectví médií opevnily natolik, že zadržení nemohou komunikovat s novináři a dalšími lidmi mimo svou rodinu. Následně byli migranti převezeni do tábora nedaleko Atén.

Španělskému deníku popsal podmínky v táboře Syřan Ahmad, který žije v Británii a jehož příbuzný je mezi migranty, kteří přežili. „V táboře je mu dobře, je tam v dobrých podmínkách. Nemůže ale odejít a je neustále pod kontrolou,“ řekl deníku. Potvrdil, že mohou volat jen rodinným příslušníkům.