Pokračují záchranné práce po ztroskotání lodě s migranty u řeckých břehů

Trasu přes Středozemní moře volí drtivá většina migrantů mířících do Evropy a jejich počet stoupá. Loni jich bylo na 160 tisíc, to je více než v předcovidových letech 2018 a 2019. Letos už dorazilo přes sedmdesát tisíc běženců, z toho více než dvě třetiny do Itálie.

V letošním roce jsou čísla migrantů z Afriky výrazně vyšší, než tomu bylo v předchozích letech, míní odborník na migraci z Masarykovy univerzity Martin Hrabálek. „Dochází k tomu, že pašeráci více využívají trasy přes otevřené moře, které jsou obecně nebezpečnější. Hrozí tam nebezpečí, že se loď převrhne a že lidé utonou,“ řekl.

Podle něj je o příčinách dané tragédie známé relativně málo, ale posádka lodi údajně nechtěla požádat o pomoc řecké úřady. „Říká nám to, že se lidé na lodi velmi pravděpodobně obávali řeckých autorit. Zároveň jejich cesta neměla vést do Řecka, ale oni měli směřovat do Itálie. To může být další důvod,“ dodal Hrabálek.

Daná tragédie je podle něj však pouze pomyslná špička ledovce, ke které svět obrátil svou pozornost, protože se pravděpodobně jedná o stovky lidí, kteří v rámci ní zemřeli. K podobným ztroskotáním s menším počtem obětí dochází na trase z Afriky do Evropy relativně běžně, dodal Hrabálek.