Řecké volby vyhrál premiér Mitsotakis, většinu v parlamentu ale nemá

Po sečtení více než 99 procent hlasů získala v řeckých volbách konzervativní strana Nová demokracie (ND) premiéra Kyriakose Mitsotakise téměř 40,8 procenta hlasů. Před levicovou opoziční stranou SYRIZA expremiéra Alexise Tsiprase má náskok skoro 21 procentních bodů, většinu v parlamentu ovšem nezískala. Mitsotakis už podle serveru eKathimerini prohlásil, že koaličního partnera hledat nebude, nýbrž bude usilovat o nové volby. Ty označují řecká média za druhé kolo hlasování. Díky volebnímu systému by si v nich ND mohla polepšit v důsledku přidělení bonusových křesel pro vítěze. Konat by se mohly přibližně na přelomu června a července.