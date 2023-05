Peníze na ruku i zrušené přijímačky. Řečtí politici před volbami cílí na frustrovanou generaci Z

Rovněž největší opoziční strana SYRIZA má v Aténách afroamerického kandidáta. Nikodimos-Maina Kinyua, původem z Keni, je zakladatelem nevládní organizace ASANTE, která pomáhá migrantům.

Pokud by Afroameričan získal místo v řeckém parlamentu, byl by to podle Reuters historický krok v zemi, kde ještě před necelými deseti lety skončila v parlamentních volbách na třetím místě krajně pravicová strana Zlatý úsvit. Ta získala tehdy široké řady příznivců v době ekonomické krize mimo jiné svou protiimigrační politikou. Strana byla později označena soudem za zločineckou organizaci a její lídři skončili ve vězení.

Nový volební systém v Řecku znamená, že letošní volby nemusí skončit jasným vítězstvím, ale bude nutná koalice. Tomu se chce současný premiér a předpokládaný vítěz Mitsotakis vyhnout. Není tak vyloučeno, že si Řekové v červenci hlasování zopakují.