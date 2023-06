Kvůli potopení lodi s migranty zatkla řecká policie devět Egypťanů

Pobřežní stráž jim podle páteční zprávy Kathimerini sdělila, že do Itálie na přeplněné lodi nedojedou, a dokonce chtěla lanem plavidlo ukotvit. Někteří lidé na palubě ale podle pobřežní stráže pomoc odmítli a lano odvázali, protože se nechtěli dostat do Řecka, ale do Itálie.

Mluvčí řecké pobřežní stráže v televizi Skai odmítl kritiku lidskoprávních organizací, že pobřežní stráž neudělala dost pro záchranu migrantů. „Pokud bychom se snažili o intervenci na rybářské lodi přeplněné lidmi násilím, mohla se při tom zásahu potopit,“ řekl mluvčí.