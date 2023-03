Válka na Ukrajině uspíší jaderné vyzbrojování Číny, míní experti

„Čína určitě v následujících letech bude chtít navýšit a dokonce znásobit svůj jaderný arzenál a svoji odstrašující kapacitu v této oblasti,“ prohlásil. Domnívá se, že to nesouvisí s nedávným pozastavením smlouvy Nový START ze strany Ruska, jako spíš s konfliktem na Ukrajině.

Zpráva Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) v loňském roce uvedla, že „Čína se nachází uprostřed výrazného rozšiřování svého arzenálu jaderných zbraní, které podle satelitních snímků zahrnuje výstavbu více než tří set nových raketových sil“. Podle Pentagonu by Peking mohl do roku 2027 disponovat sedmi sty hlavicemi, napsal server Voice of America (VOA).

Od vývoje jaderných zbraní upustila například Brazílie nebo Argentina. Ve fázi úvah o spuštění jaderného programu se nacházelo i Švýcarsko. „Víme, že Austrálie uvažovala o jaderných zbraních. Jižní Afrika je dokonce měla a pak se jich dobrovolně zbavila,“ připomněl Bříza. Tento trend by se ale mohl změnit.

„Brzy se dostaneme do bodu, kdy by se poprvé od konce studené války mohl začít zvyšovat globální počet jaderných zbraní ve světě,“ řekl loni v létě serveru VOA jeden ze spoluautorů zprávy SIPRI Matt Korda. Smlouva o nešíření jaderných zbraní nakonec v závěru minulého století splnila svůj účel a vedla k tomu, že se nerozšířily k dalším státům, konstatoval server VOA.

Polské ambice a princip odstrašení

Bříza se rovněž obává, že válka na Ukrajině by mohla přivést některé státy k usilování o jaderné zbraně. Podle něj se také spekuluje o tom, zda by k napadení Ukrajiny došlo, kdyby stále disponovala jadernými zbraněmi, kterých se zbavila v polovině devadesátých let výměnou za bezpečnostní záruky od Spojených států i Ruska.

„Minimálně stát typu Polsko by rád měl na svém území jaderné zbraně. Je těžké prosadit, aby si Polsko samo vyvinulo jadernou zbraň, ale spíš se jedná o takzvaný nuclear sharing,“ vysvětlil politolog.

Je to již fungující koncept, který umožňuje některým státům NATO mít na svém území jaderné zbraně Spojených států amerických. V současnosti toho využívá Německo, Nizozemsko, Belgie, Itálie a Turecko, které za tím účelem mají připravené nosiče s vycvičeným personálem. „O to by Polsko velmi stálo, aby se stalo součástí tohoto spolku,“ doplnil Bříza.