Bez ruského plynu i podílu na jádru. Finsko už dosáhlo energetické nezávislosti

Finsko také tvrdí, že už se vyrovnalo se zastavenými dodávkami ruského plynu. „Dodávky plynu by měly normálně pokračovat přes baltskou přípojku,“ sdělil ředitel finské energetické společnosti Gasum Mika Viljanen.

„Nyní samozřejmě žádná spolupráce není možná. Tento projekt už reálně neexistuje, musíme najít nového partnera, a nemůže to být Rosatom,“ uvedl finský poslanec a předseda bezpečnostní komise Anders Adlercreutz.

„Finsko bylo úspěšné v diverzifikaci energií. To je dlouho naše strategie, máme více zdrojů, takže nepotřebujeme žádný plyn ani uhlí z Ruska,“ tvrdí finská europoslankyně Miapetra Kumpula-Natri.

Finové na odpoutání se od energetické závislosti na Rusku pracovali už posledních patnáct let. Zemní plyn přestávali postupně využívat k topení, nahradili ho zejména elektřinou vyráběnou částečně z obnovitelných zdrojů.

„Vzpomínám si, kolik bylo kritiků stavby toho terminálu, že je to příliš drahé a že bychom měli vyjednávat s Gazpromem. Dnes máme v systému nula ruského plynu,“ konstatoval šéf bezpečnostního výboru litevského parlamentu Laurinas Kasčiunas.

„Tehdy jsme to udělali, abychom nemohli být vydíráni cenami plynu, protože už tehdy jsme něco takového zažívali. Dnes už to není jen otázka cen, ty jsou globálním problémem, ale je to otázka i naší bezpečnosti,“ dodala litevská premiérka Ingrida Šimonyteová.

Členské země Evropské unie se už v létě dohodly, že si budou při nedostatku energií vypomáhat. Chtějí tím dosáhnout úplné nezávislosti na Rusku.