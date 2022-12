Finsko chystá plot na hranici s Ruskem

Vstup jen v odůvodněných případech

V září, v době ruské mobilizace, proudilo do Finska až deset tisíc Rusů denně – nyní je to zlomek. Finsko pro ně v září hranici téměř uzavřelo. Zákaz mají nejen turisté, ale i stovky Rusů, kteří si v minulosti na finském území koupili chaty a chalupy.

„Když jste občany Ruska, můžete na finské území vstoupit jen v odůvodněných případech. Vlastnictví nemovitostí a rekreování se v nich mezi ně nepatří,“ sdělil Pitkäniitty.

Ještě v létě jezdily z přístavu v Helsinkách minimálně čtyři výletní lodě do Petrohradu. V současné době je veškerá lodní turistická doprava do Ruska zastavená. Jediným veřejným dopravním spojením mezi zeměmi zůstala autobusová linka do Petrohradu. Většina Rusů dojíždějících do Finska válku na Ukrajině odsuzuje.

Na samotné hranici finští celníci při výjezdu ze země kontrolují především zavazadla a zboží. Do země se dostanou jen Rusové s pracovním nebo studentským vízem. Po několika hodinách se to podařilo manželskému páru z Petrohradu. „My máme pracovní víza, tak se nám podařilo přejet hranici,“ řekla obyvatelka Ruska. Manželé říkají, že si sbalili doslova celý svůj život, protože do Ruska už se vrátit nechtějí. Tvrdí, že válku na Ukrajině nepodporují. „Myslím, že je to hrozná tragédie, co se nyní děje,“ dodala žena.