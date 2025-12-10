Brazilští poslanci schválili zákon, který může zkrátit trest pro Bolsonara

Dolní komora brazilského Kongresu schválila návrh zákona, který by mohl výrazně snížit trest bývalému prezidentu Jairu Bolsonarovi. Informovala o tom agentura AFP. Bolsonaro si od listopadu odpykává trest 27 let vězení za plánování státního převratu. Pokud návrh schválí i Senát, mohl by trest pro 70letého krajně pravicového politika činit zhruba dva roky. Zákon výrazně snižuje tresty i za několik dalších trestných činů.
Bolsonarovi stoupenci v Kongresu, kde mají převahu konzervativci, již měsíce zvažují možnosti pomoci exprezidentovi, a to včetně amnestie, kterou však neprosadili v důsledku masových protestů po celé zemi. Po tomto neúspěchu poslanec Sóstenes Cavalcante uvedl, že „prvním krokem k dosažení našeho cíle bude snížení trestů“.
Z pokusu o státní převrat shledal Bolsonara vinným nejvyšší soud. Podle obžaloby chtěl tímto způsobem zabránit předání moci nynějšímu prezidentovi, levicovému politikovi Luizi Ináciovi Lulovi da Silva, který ho porazil ve volbách z roku 2022. Plán však selhal, protože exprezidentovi spojenci nedokázali získat podporu od armádních špiček. Bolsonaro opakovaně popřel jakékoliv pochybení a tvrdí, že je politicky pronásledován.
Bolsonaro odmítal uznat výsledky samotných voleb a přiživoval protesty v ulicích, které vyvrcholily tím, že několik tisíc demonstrantů 8. ledna 2023 vtrhlo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli.
Pokud návrh zákona, jehož projednávání provázela ostrá debata a incident s násilným vyvedením jednoho poslance, vstoupí v platnost, podle jednoho ze zákonodárců by Bolsonarův trest mohl být snížen na dva roky a čtyři měsíce. Návrh by umožnil také podmíněně propustit zhruba stovku Bolsonarových příznivců uvězněných za útok na vládní budovy z ledna 2023.