Brazilští poslanci schválili zákon, který může zkrátit trest pro Bolsonara


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Dolní komora brazilského Kongresu schválila návrh zákona, který by mohl výrazně snížit trest bývalému prezidentu Jairu Bolsonarovi. Informovala o tom agentura AFP. Bolsonaro si od listopadu odpykává trest 27 let vězení za plánování státního převratu. Pokud návrh schválí i Senát, mohl by trest pro 70letého krajně pravicového politika činit zhruba dva roky. Zákon výrazně snižuje tresty i za několik dalších trestných činů.

Bolsonarovi stoupenci v Kongresu, kde mají převahu konzervativci, již měsíce zvažují možnosti pomoci exprezidentovi, a to včetně amnestie, kterou však neprosadili v důsledku masových protestů po celé zemi. Po tomto neúspěchu poslanec Sóstenes Cavalcante uvedl, že „prvním krokem k dosažení našeho cíle bude snížení trestů“.

Z pokusu o státní převrat shledal Bolsonara vinným nejvyšší soud. Podle obžaloby chtěl tímto způsobem zabránit předání moci nynějšímu prezidentovi, levicovému politikovi Luizi Ináciovi Lulovi da Silva, který ho porazil ve volbách z roku 2022. Plán však selhal, protože exprezidentovi spojenci nedokázali získat podporu od armádních špiček. Bolsonaro opakovaně popřel jakékoliv pochybení a tvrdí, že je politicky pronásledován.

Odsouzený brazilský exprezident Jair Bolsonaro byl zatčen, měl plánovat útěk
Jair Bolsonaro

Bolsonaro odmítal uznat výsledky samotných voleb a přiživoval protesty v ulicích, které vyvrcholily tím, že několik tisíc demonstrantů 8. ledna 2023 vtrhlo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli.

Pokud návrh zákona, jehož projednávání provázela ostrá debata a incident s násilným vyvedením jednoho poslance, vstoupí v platnost, podle jednoho ze zákonodárců by Bolsonarův trest mohl být snížen na dva roky a čtyři měsíce. Návrh by umožnil také podmíněně propustit zhruba stovku Bolsonarových příznivců uvězněných za útok na vládní budovy z ledna 2023.

Bolsonaro dostal 27 let za pokus o převrat
Brazilský exprezident Jair Bolsonaro

Výběr redakce

Ochotníci se dostali na seznam UNESCO

Ochotníci se dostali na seznam UNESCO

08:43Aktualizovánopřed 26 mminutami
EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2 na rok 2028

EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2 na rok 2028

01:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Venezuelská opoziční politička se nezúčastní ceremonie k převzetí Nobelovy ceny

Venezuelská opoziční politička se nezúčastní ceremonie k převzetí Nobelovy ceny

před 1 hhodinou
„To není droga na fetování“. Soud řeší jednu z prvních smrtí po fentanylu v Česku

„To není droga na fetování“. Soud řeší jednu z prvních smrtí po fentanylu v Česku

před 3 hhodinami
Města zpřísňují pravidla pro výdejní boxy

Města zpřísňují pravidla pro výdejní boxy

před 3 hhodinami
USA vyslaly dva letouny nad Venezuelský záliv, nejblíž vzdušnému prostoru země

USA vyslaly dva letouny nad Venezuelský záliv, nejblíž vzdušnému prostoru země

před 7 hhodinami
Honduraská prezidentka kritizuje „falšování“ výsledků prezidentských voleb

Honduraská prezidentka kritizuje „falšování“ výsledků prezidentských voleb

před 9 hhodinami
Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem

Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Brazilští poslanci schválili zákon, který může zkrátit trest pro Bolsonara

Dolní komora brazilského Kongresu schválila návrh zákona, který by mohl výrazně snížit trest bývalému prezidentu Jairu Bolsonarovi. Informovala o tom agentura AFP. Bolsonaro si od listopadu odpykává trest 27 let vězení za plánování státního převratu. Pokud návrh schválí i Senát, mohl by trest pro 70letého krajně pravicového politika činit zhruba dva roky. Zákon výrazně snižuje tresty i za několik dalších trestných činů.
před 24 mminutami

EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2 na rok 2028

Zavedení emisních povolenek ETS2 se odkládá na rok 2028. Počítá s tím právně závazný text Evropské unie o klimatických cílech, shodu členských zemí oznámil Evropský parlament. Změnu v návrhu unijní ministři životního prostředí dojednali už minulý měsíc. Do roku 2040 pak mají členské země snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Změny ještě musí formálně potvrdit Evropský parlament i členské státy.
01:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Venezuelská opoziční politička se nezúčastní ceremonie k převzetí Nobelovy ceny

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová se nezúčastní ceremonie k převzetí Nobelovy ceny za mír. Cenu za ni převezme dcera, uvedla norská stanice NRK s odkazem na Norský Nobelův výbor. Machadová se v posledních měsících skrývá a nevystupuje na veřejnosti a podle ředitele výboru není jasné, kde se nachází.
před 1 hhodinou

Reportéři ČT se zajímali o dezinformace a spory kolem větrných elektráren

Česko dohání deficit ve větrné energetice – letos se uskutečnil rekordní počet místních referend o větrnících. S jejich instalací ve své obci ale dlouhodobě souhlasí pouze kolem 40 procent lidí. S větrnou energií jsou spojené i různé dezinformace a fámy. Obnovitelné zdroje se dle odborníků také stále více stávají i cílem dezinformačních kampaní Ruska, které nemá zájem na jejich rozvoji. Stát ve snaze větrnou energetiku rozvíjet pak naráží někdy i na odpor krajů, informovali Reportéři ČT. O tématu natáčel Tomáš Vlach.
před 1 hhodinou

Britské námořnictvo reaguje na ruskou hrozbu, pomoci mají i plavidla propojená AI

Ruská špionážní loď Jantar se v poslední době často pohybuje nedaleko výsostných vod Spojeného království. Londýn se obává, že si Rusko takto mapuje podmořské kabely pro případné sabotáže. Britské námořnictvo si proto pořizuje bezpilotní plavidla a ponorné drony. Nové prostředky mají za úkol chránit právě podmořskou infrastrukturu. Tamní vláda také uzavřela obrannou dohodu s Norskem.
před 2 hhodinami

USA vyslaly dva letouny nad Venezuelský záliv, nejblíž vzdušnému prostoru země

Americká armáda v úterý vyslala dvě stíhačky nad Venezuelský záliv, kde létaly přes půl hodiny. Ve středu to napsala agentura AP, podle níž to bylo zřejmě nejbližší přiblížení amerických vojenských letadel k vzdušnému prostoru jihoamerické země od začátku nátlakové kampaně administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa.
před 7 hhodinami

Honduraská prezidentka kritizuje „falšování“ výsledků prezidentských voleb

Prezidentka Hondurasu Xiomara Castrová kritizovala „falšování“ prezidentských voleb v zemi i zásahy ze strany Spojených států. Honduraské volební orgány již dříve uznaly nesrovnalosti v protokolech z části okrsků, což může ovlivnit konečný výsledek. Píše to agentura AFP. O vítězství podle průběžných výsledků soupeří Nasry Asfura, kterého opakovaně podpořil americký prezident Donald Trump, a Salvador Nasralla. Castrová varovala, že se obrátí na mezinárodní orgány.
před 9 hhodinami

Ukrajina a Evropa jsou připraveny předložit USA verzi mírového plánu, řekl Zelenskyj

Ukrajina a její evropští partneři hodlají předat Spojeným státům „upřesněné dokumenty“ týkající se mírového plánu na ukončení války s Ruskem, uvedl v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Současně upozornil, že vše závisí na tom, zda Moskva bude ochotna válku proti sousední zemi ukončit. Ukrajina, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi, má podle svého prezidenta zájem o „skutečný mír“.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...