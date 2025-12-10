Třetí den v řadě padaly teplotní rekordy

V Česku potřetí v řadě padaly teplotní rekordy. Maximum pro 10. prosinec ve středu překonalo nebo vyrovnalo šedesát ze 172 stanic, které fungují alespoň třicet let.
V Karlově Studánce byl dokonce vyrovnán rekord pro celý prosinec, odpoledne tam bylo 13,9 stupně Celsia. Nejvyšší teplotu naměřili v Křemži-Mříči na Českokrumlovsku, a to 15,8 stupně. Tamní stanice ale funguje jen šest let, proto se mezi nové rekordy nepočítá. Na sociálních sítích o tom informoval Český hydrometeorologický ústav.
Rekord má třeba stanice České Budějovice-Rožnov, kde bylo 15,6 stupně Celsia. V jihočeském Husinci naměřili 15,3 stupně, na stanici Město Albrechtice na Bruntálsku 15,2 stupně a v Javorníku na Jesenicku 15,1 stupně. Stejnou hodnotu zaznamenala i stanice v Osoblaze na Bruntálsku, ta ale měří teplotu zatím jen 15 let.