Třetí den v řadě padaly teplotní rekordy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V Česku potřetí v řadě padaly teplotní rekordy. Maximum pro 10. prosinec ve středu překonalo nebo vyrovnalo šedesát ze 172 stanic, které fungují alespoň třicet let.

V Karlově Studánce byl dokonce vyrovnán rekord pro celý prosinec, odpoledne tam bylo 13,9 stupně Celsia. Nejvyšší teplotu naměřili v Křemži-Mříči na Českokrumlovsku, a to 15,8 stupně. Tamní stanice ale funguje jen šest let, proto se mezi nové rekordy nepočítá. Na sociálních sítích o tom informoval Český hydrometeorologický ústav.

Rekord má třeba stanice České Budějovice-Rožnov, kde bylo 15,6 stupně Celsia. V jihočeském Husinci naměřili 15,3 stupně, na stanici Město Albrechtice na Bruntálsku 15,2 stupně a v Javorníku na Jesenicku 15,1 stupně. Stejnou hodnotu zaznamenala i stanice v Osoblaze na Bruntálsku, ta ale měří teplotu zatím jen 15 let.

Téměř na třetině stanic padly teplotní rekordy
Ilustrační fotografie

Aktuálně z rubriky Počasí

Třetí den v řadě padaly teplotní rekordy

V Česku potřetí v řadě padaly teplotní rekordy. Maximum pro 10. prosinec ve středu překonalo nebo vyrovnalo šedesát ze 172 stanic, které fungují alespoň třicet let.
před 1 hhodinou

Padaly teplotní rekordy, nejvíc naměřily stanice na jihu Čech

Teplotní rekordy v úterý padly nebo byly vyrovnány na 101 stanicích ze 172, které měří víc než třicet let. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích, kde teplota vystoupala na 16,4 stupně Celsia, informoval odpoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Teplotní rekordy v tuzemsku padaly druhý den v řadě.
včera v 17:23

Téměř na třetině stanic padly teplotní rekordy

Teplotní rekord pro 8. prosinec padl na 53 ze 172 meteorologických stanic, které fungují alespoň třicet let. Nejtepleji bylo v Žatci, kde teploměr dosáhl patnácti stupňů Celsia. Nové maximum má i nejstarší česká stanice v pražském Klementinu, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nadprůměrně teplo má být i v dalších dnech, zejména v Čechách se vyjasní.
8. 12. 2025Aktualizováno8. 12. 2025

Meteorologové varují před náledím

Převážně v Čechách a na Českomoravské vrchovině se může od pátečního večera do sobotního rána tvořit náledí. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který vydal výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí. Podle meteorologů hrozí na neošetřených komunikacích problémy v dopravě, opatrní by měli být i chodci.
5. 12. 2025

Advent na blátě. Příští týden půjdou teploty nad deset stupňů

Bláto místo závějí, déšť místo sněhu. A teploty blížící se 15 stupňům nad nulou – to není tradiční představa adventu. Ale již za pár dní to podle předpovědi počasí bude realita Česka.
5. 12. 2025

Ničivé počasí v části Asie není náhoda, ale klimatické varování, tvrdí vědci

Jihovýchodní Asie letos čelí neobvykle silným bouřím. Počet obětí povodní a sesuvů půdy v Indonésii, na Srí Lance a v Thajsku dosud přesáhl 1400, přičemž více než tisícovka lidí se stále pohřešuje. V Indonésii zůstávají celé vesnice odříznuté od zbytku světa poté, co voda zničila mosty a silnice. Tisíce lidí na Srí Lance nemají přístup k pitné vodě, zatímco thajský premiér přiznal nedostatečnou reakci své vlády, píše agentura AP.
4. 12. 2025

O víkendu se oteplí, místy může pršet

O nadcházejícím druhém adventním víkendu se v Česku oteplí, v neděli se nejvyšší teploty přiblíží k deseti stupňům Celsia, na začátku příštího týdne bude i kolem třinácti stupňů. I v noci má mrznout jen výjimečně, při jasné obloze a bezvětří. O víkendu zůstane obloha většinou zatažená, ráno se objeví mlhy, místy bude pršet, v pátek může v Čechách ve vyšších polohách ještě sněžit. Vyplývá to z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu.
4. 12. 2025Aktualizováno4. 12. 2025

Začíná meteorologická zima. Týden bude zatažený s mrholením

Nebe bude v Česku do konce týdne převážně zatažené a mohou se objevit mlhy, mrholení i dešťové přeháňky. Přes den zřejmě teploty neklesnou pod nulu a koncem týdne mohou vystoupat až na devět stupňů Celsia. Ani v noci nebudou velké mrazy, ale při zmenšené oblačnosti mohou teploty klesnout na několik stupňů pod nulou. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
1. 12. 2025
