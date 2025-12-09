Padaly teplotní rekordy, nejvíc naměřily stanice na jihu Čech


před 1 hhodinou

Teplotní rekordy v úterý padly nebo byly vyrovnány na 101 stanicích ze 172, které měří víc než třicet let. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích, kde teplota vystoupala na 16,4 stupně Celsia, informoval odpoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Teplotní rekordy v tuzemsku padaly druhý den v řadě.

„Na naše území nadále proudí teplý vzduch a i dnes (v úterý) na mnoha místech v Čechách a na západě Českomoravské vrchoviny vystoupala teplota vzduchu až rekordně vysoko,“ upřesnil ČHMÚ. Na českobudějovické stanici Rožnov, kde bylo v úterý nejtepleji, byl překonán dosavadní rekord z roku 1993, který činil 12,2 stupně.

Ve středočeské Čáslavi teploměr ukázal 15,3 stupně. Dosavadní rekord z roku 1993 činil 11,4 stupně. V Byňově na Českobudějovicku bylo 15,1 stupně Celsia. Znamenalo to překonání rekordu 12,1 stupně Celsia taktéž z roku 1993. V Českém Krumlově bylo 15 stupňů, dosavadní rekord z roku 1999 byl 10,2 stupně Celsia.

1 minuta
Jana Rainová: Dvůr Králové nad Labem, Královéhradecký kraj (9. 12. 2025)
Zdroj: iReportér/Jana Rainová

V Pardubicích a jihočeském Husinci naměřili shodně 14,9 stupně. V Husinci tak překonali téměř o tři stupně nižší rekord z roku 1964. Téměř 15 stupňů bylo také v Třeboni, Chotusicích na Kutnohorsku, v Radovesnici na Kolínsku a Kašperských Horách na Klatovsku.

Na Moravě a ve Slezsku bylo kvůli mlhám a velké oblačnosti chladněji.

Téměř na třetině stanic padly teplotní rekordy
Ilustrační fotografie

