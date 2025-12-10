Venezuelská opoziční politička se nezúčastní ceremonie k převzetí Nobelovy ceny

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová se nezúčastní ceremonie k převzetí Nobelovy ceny za mír. Cenu za ni převezme dcera, uvedla norská stanice NRK s odkazem na Norský Nobelův výbor. Machadová se v posledních měsících skrývá a nevystupuje na veřejnosti a podle ředitele výboru není jasné, kde se nachází.
„Bohužel v současné době není v Norsku. A dnes ve 13 hodin, kdy začne slavnostní ceremoniál, nebude na pódiu v osloské radnici,“ citovala stanice NRK ředitele výboru Kristiana Berga Harpvikena. Na dotaz, kde se Machadová nachází, pak podle agentury Reuters odpověděl: „Nevím.“
Středečního slavnostního ceremoniálu se měl podle Reuters zúčastnit norský král Harald, královna Sonja a někteří politici z Latinské Ameriky včetně argentinského prezidenta Javiera Mileie či hlavy ekvádorského státu Daniela Noboy.
Už v úterý byla bez udání důvodu zrušena očekávaná tisková konference s Machadovou. Před hotelem Grand, kde se měla uskutečnit, se sešly desítky jejích příznivců.
Machadová se naposledy objevila na veřejnosti před jedenácti měsíci a místo jejího pobytu je od loňského srpna jednou z velkých záhad venezuelské politiky. Její obrovská podpora veřejnosti proměnila toto téma v tabu a úřady zmatek přiživovaly. Ministr vnitra Diosdado Cabello dokonce několikrát prohlásil, že z Venezuely uprchla, napsal dříve španělský deník El País. Minulý týden Machadová pro mnohé překvapivě potvrdila, že odcestuje do Osla, aby Nobelovu cenu za mír převzala osobně.
Úřady v červenci 2024 zakázaly Machadové kandidovat na prezidentku Venezuely. O několik dní později se začala skrývat ve své vlastní zemi. Naposledy veřejně vystoupila 9. ledna v Caracasu na demonstraci proti inauguraci levicového autoritářského prezidenta Nicoláse Madura na jeho třetí funkční období, které získal za sporných okolností.