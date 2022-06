Litva se odstřihla od ruských energií. Kvůli špatným vztahům se země obává vpádu

Tento krok se však neobešel v době přijetí rozhodnutí bez kritiky. „Byla tady řada studií, že to je příliš drahé. Také Rusko v té době Litvě říkalo, že je zbytečné terminál stavět, protože bude dál dodávat do země plyn velmi levně,“ přiblížil redaktor ČT Jiří Hynek z přístavu Klajpeda.

Do litevského přístavu Klajpeda vozí tankery zkapalněný plyn, který se v terminálech mění do původního skupenství. Země LNG terminál vybudovala už v roce 2014 a pomohl jí dosáhnout nezávislosti na dodávkách z Ruska.

Po ruské invazi na Ukrajinu se ale Evropská unie rozhodla jít stejným směrem. Litva tak nyní díky terminálu dodává plyn do Lotyšska a Estonska, další dodávky se plánují do Polska i do Německa.

Poté se země soustředila na další krok, dosažení kompletní energetické nezávislosti na Rusku. „Už v květnu země oznámila, že se hodlá zcela odstřihnout od elektrické sítě Ruska a ukončit spolupráci s místním ruským dodavatelem,“ uvedl Hynek s tím, že původně byla Litva závislá elektřině z východu asi z padesáti procent. Nyní se ale propojila s polskou soustavou. „V tuto chvíli Litva oznamuje, že je zcela nezávislá na všech energiích Ruské federace,“ doplnil.

Kvůli špatným vztahům se Litevci obávají vpádu Ruska

Nejen kvůli odstřižení se od energetické sítě panují mezi zeměmi napjaté vztahy. „Litva zakázala převoz některého zboží z kaliningradské oblasti dále do Ruské federace. Je to zboží, na které dopadají sankce Evropské unie. Sankce se mají dále rozšířit na luxusní zboží, alkohol nebo uhlí,“ uvedl Hynek.

Očekává se tak, že konflikt, který provází i kybernetické útoky na státní instituce baltské země, bude dále gradovat. Litevci se tak obávají možného napadení. „Říkají, že také nikdo nevěřil, že Rusko napadne Ukrajinu, a stalo se. Nicméně všichni jsou odhodlaní se bránit,“ zakončil Hynek.