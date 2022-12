Moldavsko patří mezi nejohroženější sousedy Ukrajiny. Pomoc hledá na Západě

Moldavané v naději na zlepšení poměrů hledí na Evropskou unii. Proevropsky orientovaná vláda premiérky Natalie Gavrilitové získala ve volbách v roce 2021 silnou parlamentní většinu a nasadila silný kurz směrem do evropského společenství. Významné proto bylo udělení kandidátského statusu na vstup do EU v červnu letošního roku.

„To je samozřejmě obrovský úspěch. Ne nutně, že by měl aktuální nebo okamžitý praktický dopad, ale podařilo se zlomit nechuť a odpor na straně největších evropských zemí vůči případné expanzi Evropské unie do zemí bývalého Sovětského svazu,“ hodnotí Šír. Ve stejný den Evropská komise udělila kandidátský status také Ukrajině, evropskou perspektivu přislíbila i Gruzii.

Podporu ze Západu Moldavsko pociťuje již nyní. Do země míří třeba finanční prostředky na pomoc s dopady krize způsobené válkou. S ochranou hranic a zvládáním migrace zemi pomáhá evropská agentura pro pohraniční a pobřežní ochranu Frontex. Moldavsko by mělo být také součástí unijní platformy pro společné nákupy plynu, která má zaručit nižší ceny.

„Moldavsko je jedním z nejzranitelnějších sousedů Ukrajiny. Podpora Moldavska ze strany EU je zároveň podporou Ukrajiny a uprchlíků,“ tvrdí Codreanu, který si pochvaluje také vztahy s Českem, a to jak bilaterální, tak spolupráci během českého předsednictví Radě EU.

Budoucnost ovlivní Putinův neúspěch

Moldavsko teď pro naplnění svých ambic na připojení k evropskému bloku musí přijmout řadu reforem v oblasti soudnictví, státní správy nebo boje proti korupci. Po splnění domácích úkolů může Unie s východoevropskou zemí zahájit přístupové rozhovory. Jak rychle se změny bude dařit prosazovat, je podle Šíra ale především otázkou politické vůle.

„V případě, že válka dopadne tak, že se třeba Rusko zhroutí nebo že bude vyčerpáno natolik, že by nemělo možnosti, zdroje a nástroje škodit, tak si dovedu představit, že to prostě Evropa zafinancuje a může to jít relativně rychle, v horizontu spíš jednotek let než desítek let,“ zvažuje politolog.