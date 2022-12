Dvě ruská letiště hlásí výbuchy. Na jednom explodovala cisterna, na druhé zřejmě dopadl dron

Videozáznam z údajného útoku dronu na letiště Engels podle Meduzy zveřejnil poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko a opoziční blogger Anatolij Šarij zastávající proruská stanoviska. Podle informací ze sociálních sítí dopadl na letiště dron, obyvatelé Engelsu a Saratova slyšeli okolo šesté ráno (asi 04:00 SEČ) silný výbuch. Dva vojáci údajně utrpěli zranění a museli být hospitalizováni.

Gubernátor Saratovské oblasti Roman Busargin na sociální síti spoluobčany ujistil, že není důvod ke znepokojení, protože v obytných čtvrtích Engelsu se nic nestalo, žádný civilní objekt nebyl poškozen a úřady prověřují, co se událo na vojenské letecké základně.

„Tři lidé zahynuli, pět bylo zraněno. Z pěti zraněných mají dva vážně poškozené zdraví,“ citovala ruská agentura TASS záchranáře o důsledcích výbuchu na letišti u Rjazaně. Hospitalizaci pěti zraněných potvrdila oblastní nemocnice. RIA Novosti píše o šesti zraněných a poškozeném letadle. Okolnosti vyšetřují odborníci.

Ruské ministerstvo obrany se k výbuchům dosud nevyjádřilo, píše Meduza.

Kyjev: Je to výstražný signál, ale ještě jsme se do ničeho nepustili

Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat podle agentury Unian označil výbuchy na letištích v hloubi ruského území za „výstražný signál“ pro Rusy. „Na území Ruska to stále častěji bouchá. Ale ať by si nepřítel přál cokoliv, ještě jsme se do ničeho nepustili,“ prohlásil v televizi. „Musíme počkat na satelitní snímky, aby bylo jasné, co se stalo. Satelitní snímky se určitě brzy objeví. Pak bude možné hovořit o škodách. Doufáme, že budou co největší,“ řekl Ihnat.

Mluvčí nicméně varoval, že nebezpečí dalších ruských vzdušných útoků trvá a podle webu RBK-Ukrajina byl ve většině oblastí Ukrajiny vyhlášen letecký poplach. Podle sociálních sítí Rusové odpalují střely z bombardérů a lodí.