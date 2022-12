Není cesty zpět. Tuniskou demokracii boří profesor práv zvaný Robocop

Kvůli novému zákonu však ze 1427 žádostí o kandidaturu, jež obdržela tuniská volební komise, byly jen 214 ženy. V novém zákoně nejsou ani kvóty pro kandidáty do 35 let, jež dříve zajišťovaly rovnost na základě věku. Volební komise nakonec uznala 1058 žádostí – 936 kandidátů a 122 kandidátek. Podle pozorovatelů tvoří většinu nestraníci bez politické zkušenosti.

Kritici také varují, že nový volební zákon brání kandidovat komukoli, kdo byl kdy obviněn z porušení zákona, a to v době, kdy Saídova vláda zahájila tvrdé zásahy proti politickým oponentům a mnohé z nich obvinila z volebních zločinů. Prezident navíc dekretem kriminalizoval vydávání hoaxů a fám, což by mohlo pomoci Saídovi, aby zabránil jakémukoli kritikovi ucházet se o politickou funkci, upozorňuje nadstranický think-tank Carnegie Endowment for International Peace se sídlem ve Washingtonu.

Poslance bude nově možné za určitých okolností odvolat. „V minulosti poslanec parlamentu čerpal svou legitimitu ze své strany. Nyní musí převzít odpovědnost především ke svým voličům,“ řekl k novým pravidlům Saíd. Prezident trvá na tom, že nemá v úmyslu vyloučit z parlamentních voleb žádnou stranu. Nový zákon je podle něj inspirován systémy v jiných zemích a „umožní lidem svobodně vyjádřit svou vůli a volit osobu, kterou si vyberou“.

„Upřímně nevidím žádný způsob, jak by plánované volby do bezzubého parlamentu mohly tuniský odvrat od demokracie pozitivně ovlivnit. Pokud byl minulý parlament kritizovaný jako rozhádaný, pro ten současný to bude nejspíš platit o to víc, protože do něj již nemohou kandidovat politické strany, ale jen samostatní kandidáti. To znamená, že bude velmi složité v tak chaotickém tělesu cokoliv prosadit. Kromě toho ale bude mít parlament velmi omezené pravomoci, protože rozhodování o většině oblastí – včetně té ekonomické – dál zůstane v rukou prezidenta. To těžko umožní skutečnou změnu a obávám se, že si ji většina lidí ani od těchto voleb neslibuje,“ myslí si Jermanová.

Kolébka arabského jara se nebezpečně kýve

Nikoli náhodou se parlamentní volby konají v den dvanáctého výročí smrti Muhammada Buazízího, nezaměstnaného tuniského mladíka, který se snažil na ulici prodávat zeleninu a který se nakonec 17. prosince 2010 upálil na protest proti špatným životním podmínkám v zemi. Tragická událost spustila mohutné protesty proti zoufalé ekonomické situaci, ale také korupci mezi politiky a samotnému autokratickému vládci. Po 23 letech u moci nakonec prezident Zín Abidín bin Alí 14. ledna 2011 rezignoval, rozpustil vládu a uprchl ze země.