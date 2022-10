Diskuzí o jaderné válce přistupujeme na Putinovu hru, míní Borrell

Osmý balík sankcí podle Borrella je „více téhož“. Větší množství restrikcí míří na více lidí při importu i exportu. „Mělo by to postihnout ruskou ekonomiku, jejich schopnost cokoliv stavět, budovat,“ uvedl.

Maďarský parlament v úterý odmítl hlasovat o vstupu Švédska a Finska do NATO. Země je spolu s Tureckem poslední, kdo přístupové listiny severských zemí ještě neratifikoval. „Důležité je, co dělá maďarská vláda. Maďarská vláda sankce schválila,“ okomentoval Borrell a připomněl, že k přijetí balíků je nutná jednomyslnost EU.

Spolupráce podle něj bude třeba také při hledání řešení energetické krize. „Evropa je odsouzena k solidaritě. Jsme odsouzeni k tomu, abychom spolupracovali,“ řekl. Bez solidarity se podle něj „vrátíme zpátky o osmdesát let, a to nikdo nechce“. Řešení všech krizí nakonec vždy vedlo k evropské spolupráci, poznamenal.

Rusko vede hybridní válku právě i prostřednictvím cen energií. Německo plánuje masivní podporu domácností a firem za 200 miliard eur. Podobná opatření si ale nemůže každá unijní země dovolit. „Musíme být velmi bdělí, abychom se vyhnuli rozdrobení vnitřního trhu,“ řekl Borrell. Hledání společného řešení energetické krize podle něj bude mnohem efektivnější, než kdyby se jej každá země snažil najít sama.

Lipavský ale upozornil, že za zajištění energetické bezpečnosti a sociálního smíru jsou stále zodpovědné státy. Pokud by se EU shodla na opatřeních, které by oslabila některý členský stát, ostatní země by to pocítily také, domnívá se. „My se o sebe vzájemně nakonec musíme postarat a musíme najít takové řešení, se kterým budou všichni konformní,“ podotkl.

Přijetí velkého množství Rusů je těžko představitelné, řekl Lipavský

Do Evropy po vyhlášení částečné mobilizace zamířilo velké množství Rusů. EU však neomezila jejich vstup jen na humanitární nebo politické důvody. Podle Borrella to nebyla chyba. „Musíme se postarat o lidi, kteří utíkají před rizikem ohrožení vlastního života. Musíme to posuzovat případ od případu,“ uvedl. „Jsou to humanitární práva, a to jsou mezinárodní práva.“

Lipavský připomněl, že Česko poskytlo útočiště 400 tisícům uprchlíkům z Ukrajiny. „Máme i bezpečnostní zájmy,“ zdůraznil. „Neumím si představit, že bychom nyní přijali široké množství Rusů prchajících před potenciální mobilizací.“