USA dodají Ukrajině raketomety dlouhého dostřelu, píší The New York Times

Zdroje newyorského deníku neposkytly detaily, o jaké konkrétní raketové systémy půjde. Nejpoužívanějším americkým systémem je samohybný obrněný salvový raketomet M270 ve variantě M31, který má dostřel stovky kilometrů, tedy výrazně více než jakékoliv jiné raketomety, které momentálně Ukrajina používá.

Právě kvůli tomu se někteří členové Bidenovy administrativy obávali reakce Moskvy, která by mohla dodávku těchto zbraní vnímat jako provokaci, píší The New York Times. V Bílém domě ale převládl názor, že Spojené státy mohou Moskvu přesvědčit o tom, že systémy nemají sloužit k úderům hluboko na ruském území.

Kyjev o raketomety už dlouhodobě žádá, zbraně by se totiž nejspíš prokázaly jako vysoce účinné proti ruskému dělostřelectvu, ale zároveň by zvýšily riziko ostřelování ruského území, ať už omylem, nebo úmyslně, napsal Bloomberg.

V pátek k další vojenské podpoře Kyjevu vyzval britský premiér Boris Johnson, včetně poskytnutí právě salvových raketometů. Ty by „pomohly bránit se proti velmi brutálnímu ruskému dělostřelectvu, takže tím směrem by se měl svět ubírat,“ zdůraznil Johnson.

Washington už dříve poslal Ukrajině přes osmdesát houfnic M777. Kromě toho Biden už podepsal zákon o poskytnutí finanční pomoci Ukrajině v objemu téměř 40 miliard dolarů (933 miliard korun). Na vojenskou pomoc půjde více než polovina z této částky.