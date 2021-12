Putin a Si Ťin-pching se vzájemně podpořili. Nelíbí se jim kroky Západu a bojkot olympiády

Čína a Rusko by měly společně více usilovat o ochranu svých bezpečnostních zájmů, řekl čínský prezident svému ruskému protějšku. „Jisté mezinárodní síly“ se v současné době pod rouškou demokracie vměšují do vnitřních záležitostí obou zemí a „brutálně“ pošlapávají mezinárodní právo, prohlásil Si Ťin-pching.

Kreml už v úterý ohlásil, že se lídři chystají probrat mimo jiné napjatou situaci v Evropě a to, co Putinův mluvčí nazval „agresivní rétorikou NATO a Spojených států“. Prezidenti jednali v době zvýšeného napětí mezi oběma zeměmi a Západem. Čína je pod tlakem kvůli nedodržování lidských práv a Rusko v současné době kvůli navyšování vojenských jednotek u hranic s Ukrajinou.

Středeční videohovor lídrů upozornil na to, jak se k sobě Peking a Moskva obracejí ve snaze získat vzájemnou podporu a jednotně odmítají to, co považují za vměšování Západu do svých záležitostí.