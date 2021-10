Ve čtrnácti ji chtěli prodat o generaci staršímu ženichovi, dnes je Somálka Kafiya Mahdi úspěšnou modelkou

Co vás na na Maďarsku a Maďarech nejvíc překvapilo?

O Maďarsku jsem předtím nevěděla vůbec nic. Můj první dojem byl ten, že to jsou opravdu milí lidé. Umí být velmi nápomocní a jsou ochotní se pro druhého člověka rozdat, když vidí, že se snažíte a chcete se integrovat. Jsem Maďarsku moc vděčná za všechny příležitosti, které jsem dostala.

V dokumentu několikrát zazní, že vás spousta cizích lidí vidí jako upravenou, vychovanou a sympatickou dívku a při prvním pohledu je vlastně nenapadne, že jste uprchlík. Jaké to je žít s nálepkou „uprchlík“?

Je to nálepka, která člověka provází už do konce života. I teď, po sedmi letech, kdykoli o mně vyjde nějaký článek, tak je v něm zmínka o Kafii, uprchlici. Vlastně je to asi v pořádku, přijímám to. Za to, že jsme uprchlíci, se nemusíme stydět. Maďaři mohou být také uprchlíci. Každému se může stát, že jednou bude muset opustit svůj domov, protože tam pro něj už nebude bezpečno.

Ale v dětském domově pro problémové dívky, kam mě umístili po mém příjezdu, jsem viděla horší věci. To, s čím jsem se tam setkala, se stalo důležitou součástí mě a myslím si, že bych bez této zkušenosti neporozuměla hlubším problémům, které se dějí i ve vyspělých zemích v Evropě.

Somálsko je velmi chudý stát a má spoustu špatných věcí, ale snad neexistuje případ, že by vaše matka byla naživu a vy byste v Somálsku skončila v dětském domově. Tam, kde jsem žila, byly těhotné dívky, drogově závislé nebo kradly, přitom jejich rodina žila ve stejném městě jako ony a vůbec je nepodporovala. Byla to obrovská zkušenost, která mě donutila být vděčná za to, co mám. I když to může znít divně, protože jsem uprchlice.

O uprchlictví se v Evropě mluví zejména v souvislosti s tábory a přeplněnými čluny ve Středozemním moři. Ve spoustě lidí tyto obrázky vyvolávají strach a zároveň odlidšťují všechny zobrazované. Proč máme pořád v hlavě představu uprchlíků zejména v detenčních centrech? Tím, že lidé dostanou povolení k pobytu, přeci jejich problémy nekončí. Co by podle vás pomohlo zlepšit obraz uprchlictví v médiích?

Přesně tak, když se člověk dostane do své cílové destinace, nic nekončí. Je to jen začátek dalšího příběhu. Myslím si, že by se mělo více ukazovat, co se s uprchlíky děje po tom, co začnou žít v nové zemi. Lidé by se tak podle mě dokázali lépe ztotožnit s těmi, co přicházejí. Lidé se totiž chtějí identifikovat s ostatními a myslím si, že to daleko lépe pomáhá potom pochopit i důvody, proč někteří opouštějí své domovy.

„Na tomto místě přešlo hranici více než čtyři sta tisíc lidí, byla to skutečně invaze. Šlo především o mladé muže, kteří se odvolávali na to, že je Angela Merkelová pozvala do Německa. Místní lidé na to mají nejhorší vzpomínky,“ řekl v září 2021 před plotem s ostnatým drátem, který odděluje maďarskou a srbskou hranici, premiér Maďarska Viktor Orbán svému českému protějšku. Jak se cítíte, když slyšíte politiky mluvit o invazi? Někteří lidé jako argument proti uprchlíkům používají i silnější slova o tom, že jste přišla brát lidem práci a zavádět islám.

Je to zraňující a smutné. Z nějakého důvodu to ale dokážu pochopit. Jde o strach z neznámého. Je to lidský instinkt, chránit se před tím, co neznáme. Není to ale jen o uprchlících. Nenávist je i vůči dalším skupinám ve společnosti, ať už se jedná o homosexuály nebo třeba klimatické aktivisty. Není to jen o mně a neberu si to tedy osobně. Moje přání je, abychom si jednoho dne všichni více rozuměli.

Do Maďarska jste přišla těsně před začátkem uprchlické krize. Země od té doby zpřísňuje zákony o uprchlictví a čím dál tím více se kloní k otevřené rétorice toho, že uprchlíky nechce. Změnil se nějak postoj lidí k vám v průběhu těch sedmi let?

Před vypuknutím migrační krize se lidé nechovali tak špatně. Nosívala jsem hidžáb a nesetkala jsem se s téměř žádným špatným chováním. Po roce 2016 se to zhoršilo. Pamatuju si, jak mi jedna paní na přechodu řekla, ať se vrátím, odkud jsem přišla. Byla tam se svou malou dcerou a mě se vlastně nedotklo to, že mi to řekla. Spíš mě zarazilo to, že to řekla před tím dítětem a dává mu tak najevo, že nenávidět odlišné lidi je normální.

Spousta lidí mi ale na druhou stranu pomohla. Někteří mi otevřeně řekli, že neměli rádi uprchlíky, ale potom, co jsem s nimi sdílela svůj příběh, tak změnili názor. Trochu mě mrzí, že někteří běženci se stahují a nechtějí se moc integrovat. Velká spousta lidí je ale upřímně zvědavá a chtějí se o tom, proč jsem sem přišla, dozvědět co nejvíc. I když jsou některé otázky osobnější, vždycky odpovím. Podle mě to je jediná cesta, jak mezi lidmi může vzniknout porozumění. Když si lidé rozumí, je jednodušší se mít navzájem rád.