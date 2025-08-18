Centristický senátor Rodrigo Paz z Křesťanskodemokratické strany (PDC) je v čele nedělních prezidentských voleb v Bolívii. Vyplývá to z průzkumu mezi voliči opouštějícími volební místnosti, který podle agentury Reuters zveřejnila televize Unitel. Druhý podle takzvaných exit polls skončil bývalý konzervativní prezident Jorge Quiroga Ramírez. Průzkum rovněž ukazuje, že se pravděpodobně bude muset konat druhé kolo voleb 19. října.
První kolo prezidentských voleb v Bolívii ovládli dle průzkumu dva pravicoví kandidáti
Podle zveřejněných údajů Paz získal 31,3 procenta hlasů. Exprezident Jorge „Tuto“ Quiroga z koalice Alianza Libre (Svobodná aliance) si připisuje 27,3 procenta hlasů.
Také prvních údaje ze sčítání hlasů ukazují na Pazův mírný náskok při zisku zhruba 32 procent hlasů. Pazovi už vyjádřil podporu další středopravý kandidát, bývalý ministr plánování a podnikatel Samuel Doria Medina, původně považovaný za jednoho z favoritů voleb.
Oba pravicoví kandidáti by měli postoupit do rozhodujícího druhého kola voleb. To by se nemuselo konat v případě, že by některý z kandidátů už v prvním kole získal více než 40 procent hlasů a zároveň by měl náskok alespoň deset procentních bodů před druhým kandidátem.
Volby by měly ukončit téměř dvacet let vlády levicového Hnutí k socialismu (MAS). Kvůli ústavnímu limitu mandátů nekandidoval exprezident Evo Morales, který své voliče vyzval k neplatnému hlasování. O post prezidenta se ucházelo osm kandidátů. Konečný výsledek nedělních voleb by měl být znám do sedmi dnů.
Kromě prezidenta v neděli voliči v Bolívii určovali i nové obsazení obou komor parlamentu na pětileté funkční období.