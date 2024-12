Milei přinesl Argentině žádanou změnu, pokrok je ale bolestivý

před 29 m minutami | Zdroj: AP , New York Times , Financial Times , ČTK , CNN , El País

V loňském roce pobláznil osmou nejrozlehlejší zemi příslibem změny. Excentrická postava v kampani motorovou pilou symbolizovala škrty ve veřejných výdajích. „Situace je kritická a není prostor pro polovičatá opatření,“ hlásal loni v listopadu Milei.

Slíbená změna přišla. Podařilo se snížit inflaci, díky rozsáhlým úsporným opatřením meziměsíčně klesla z 26 procent na 2,7 procenta. Splnily se i proklamované škrty, veřejné výdaje jsou téměř o třetinu menší. Posílilo i argentinské peso, které chtěl původně Milei vyměnit za dolar.

„Práce, kterou jste odvedl, je neuvěřitelná,“ pochválil argentinského prezidenta Donald Trump po tom, co mu Milei jako první státník osobně pogratuloval k vítězství v amerických volbách. S Trumpem by souhlasilo i mnoho Argentinců. Podle průzkumů si Milei stále udržuje podporu poloviny obyvatel.

„Tohoto prezidenta přivedl Argentincům Bůh,“ řekl padesátník z Buenos Aires deníku New York Times (NYT). Řadě příznivců se zamlouvá, že prezidentem v krizovém období je excentrik. „Jsme unaveni ze stále stejných politiků, kteří říkají, že věci napraví, a nikdy to neudělají. Věříme, že blázen může Argentinu změnit,“ řekl zaměstnanec supermarketu deníku Financial Times (FT).