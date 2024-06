Milei uzdravuje Argentinu „šokovou terapií“. Růst inflace a chudoby se ale zastavit nedaří

V politice na sebe poprvé Milei výrazněji upozornil poté, když se stal poslancem a svou první výplatu zákonodárce vložil do loterie, do které se přihlásil milion zájemců. „Tyto peníze jsou moje, mohu je utratit jako každý jiný poslanec, spálit je, anebo vyhledat způsob, jak tyto peníze vrátit lidu, kterému byly ukradeny,“ prohlásil tehdy.

V Praze spolu jednali i ministři obrany obou zemí. Jana Černochová (ODS) uvedla, že by Česko při procesu modernizace argentinských ozbrojených sil mohlo dodávat ruční zbraně, munici či pozemní techniku. Po jednání s Luisem Alfonsem Petrim také uvítala zájem Argentiny o posílení spolupráce se Severoatlantickou aliancí a Evropskou unií.

Před setkáním na Pražském hradě zavítal Milei do Kramářovy vily. Premiér Petr Fiala (ODS) po setkání oznámil, že experti začnou pracovat na dohodě o zamezení dvojímu zdanění, což posílí vzájemný obchod. Fiala uvedl, že se s Mileiem bavili o geopolitické situaci i mezinárodním řádu. „Jsem velmi rád, že argentinský prezident sdílí v základních pozicích podobnou pozici jako dlouhodobě já, což se projevuje v argentinské podpoře Ukrajiny. To je velmi důležité, protože Evropa potřebuje spojence,“ řekl.

Opožděná politika

Argentinský prezident, který se netají tím, že je obdivovatelem bývalé americké hlavy státu Donalda Trumpa, v kampani také hlásal, že argentinská centrální banka by měla být zrušena či slíbil nahradit peso dolarem. Tyto konkrétní sliby, které Milei učinil během kampaně, však dle BBC ustoupily do pozadí. Důležitější pro něj byla třeba privatizace podniků, od nichž si sliboval příspěvek do rozpočtu.

Výkonný ředitel argentinské poradenské společnosti pro geopolitická rizika Cefeidas Group Juan Cruz Díaz pro BBC podotkl, že ekonomická politika Mileie v úřadu je tak radikální, jak sliboval během kampaně, jen je poněkud opožděná.

Problémem mimo jiné je, že jeho koalice La Libertad Avanze nemá většinu v argentinském parlamentu. O podpoře tak musí jednat s dalšími pravicovými a středovými stranami, které Milei ve své kampani nazýval „odpornými levičáky“ a „zloději“.