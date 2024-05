Milei nazval choť španělského premiéra korupčnicí. Madrid stáhl velvyslankyni a žádá omluvu

Návštěva argentinského prezidenta Javiera Mileie ve Španělsku skončila diplomatickou roztržkou. Vláda v Madridu odvolala svou velvyslankyni v Buenos Aires a předvolala si argentinského ambasadora poté, co nekonvenční politik Milei na mezinárodní konferenci krajní pravice v Madridu označil ženu předsedy španělské vlády Pedra Sáncheze za korupčnici.

Poté, co zazpíval upravený úryvek písně argentinské rockové kapely, označil ženu španělského premiéra za korupčnici. „Když máte zkorumpovanou ženu a vezmete si pět dní na rozmyšlenou,“ prohlásil argentinský prezident.

Argentinský lídr rád šokuje

Mileiovi se přezdívá „el loco“ neboli šílenec. Excentrický libertarián na sebe dlouhodobě poutá pozornost kontroverzními výroky. Než si ho Argentinci zvolili za svého prezidenta, Milei zaútočil třeba na papeže Františka.

„Co je sociální spravedlnost? To je závist, nenávist, zatrpklost. Původně byla závist zásadní hřích. Mělo by se to říct tomu blbci v Římě, který zastává sociální spravedlnost,“ uvedl politik v roce 2021. „On je představitel zla na světě. Zabírá trůn v božím domě. Věděla jsi, že papež podporuje komunismus?,“ zeptal se tehdy Milei moderátorky.

Za své výroky se později omluvil. Ještě před svou únorovou prezidentskou cestou do Vatikánu označil papeže za největšího Argentince v dějinách země.