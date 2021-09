Spor Polska s EU o reformu justice je třeba řešit jednáním, vyzvala Merkelová

Merkelová na společné tiskové konferenci s Morawieckým kromě jiného rovněž vyzvala Bělorusko i Polsko, aby pomohly migrantům, kteří uvázli v obtížných humanitárních podmínkách na hranici mezi oběma zeměmi. Zároveň ostře kritizovala zacházení běloruských úřadů s běženci, které zneužívají k „hybridním útokům“ vůči sousedním unijním státům.

„Toto je výzva pro běloruskou stranu. Musíme jim dát najevo, že jsou to lidé, kteří potřebují pomoc, ochranu. Jsou to lidé, kteří jsou využíváni jako prostředek nátlaku. Řekla jsem to i ruskému prezidentovi. Myslím si, že je naprosto nepřijatelné, aby takové hybridní útoky byly prováděny s využitím těchto lidí,“ zdůraznila kancléřka.

Litva, Lotyšsko a Polsko obviňují režim běloruského autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, že vybízí stovky a tisíce migrantů z Blízkého východu a z Afriky k nelegálnímu přecházení jejich hranic. Podle těchto států i podle EU jde odvetu za sankce, které Unie přijala v reakci na loňské běloruské prezidentské volby (opozice i evropský blok je považují za zfalšované) a na porušování lidských práv při násilném potlačování protestů proti Lukašenkovi.