Evropa očkuje proti covidu. První dávky míří k seniorům, zdravotníkům i politikům

Na Slovensku jako první obdržel vakcínu infektolog a člen vládní pandemické komise. V neděli pak má očkování podstoupit i tamní prezidentka Zuzana Čaputová. Z evropských politiků se v neděli nechal očkovat také český premiér Andrej Babiš (ANO).

První vakcínu v sobotu dostali i obyvatelé a zaměstnanci domova pro seniory ve středoněmeckém Halberstadtu, v neděli Německo začalo s hromadným očkováním v Berlíně. Pět dobrovolníků ve věku od 80 do 93 let dostalo injekci do ramene i ve Vídni.

Ráno zahájili očkování také v nemocnici v italském Římě, tam vakcínu dostali tři zdravotníci. „Dnes se Itálie probouzí, je den vakcinace,“ napsal na twitteru italský premiér Giuseppe Conte.



Oggi l’Italia si risveglia. È il #VaccineDay.



Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 27, 2020

První dávku vakcíny, která se podává ve dvou fázích s odstupem 21 dnů, obdrželi v neděli i obyvatelé středomořského Kypru. V tamním přístavu Lemesos byli jako první očkováni obyvatelé a zaměstnanci pečovatelského domu.

Vakcína od Moderny se už posuzuje

Očkovací látka americké společnosti Pfizer a německé firmy BioNTech je první a zatím jedinou, které Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) udělila podmínečnou registraci v Evropské unii. Její použití následně schválila Evropská komise.

Unijní země zatím obdržely prvních zhruba deset tisíc dávek. EMA ve zrychleném řízení posuzuje také vakcínu americké firmy Moderna, k její podmínečné registraci by se měla vyjádřit 6. ledna.