Summit EU po dlouhé noci podpořil přísnější klimatické cíle a tvrdší postup proti islamismu

V otázce klimatu chtěla od začátku většina států podpořit původně navrhovaný text závěrů, který vycházel vstříc některým požadavkům postkomunistických zemí. Mimo jiné stanovoval, že pro dosažení zmíněného závazku si mohou stanovit vlastní energetický mix a vhodné technologie, tedy například nahrazovat uhlí jádrem, jako plánuje Česko. Zvláště Varšava však podle některých diplomatických zdrojů požadovala zejména další zvýšení takzvaného modernizačního fondu, jehož prostřednictvím méně ekonomicky vyspělé země mohou využívat peníze z obchodování s emisními povolenkami. Jednání pokračovalo přes noc, k dohodě se podařilo dospět ráno.

Fakta Jednání o klimatu: od Stockholmu přes Kjóto k Paříži Jednání o klimatu: od Stockholmu přes Kjóto k Paříži 1972 - OSN svolala do Stockholmu první konferenci, která se věnovala ochraně životního prostředí v celosvětovém měřítku.

1979 - Problematika změn klimatu a vliv lidské činnosti na tyto změny byly tématem vědecké diskuse na první Světové konferenci o klimatu, která se konala v únoru v Ženevě.

1988 - Světová meteorologická organizace (WMO) a Program OSN na ochranu životního prostředí (UNEP) založily Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC), vědecký orgán zaměřený na výzkum změn klimatu a vlivu lidské činnosti na životní prostředí. V roce 2007 panel obdržel společně s bývalým americkým viceprezidentem Albertem Gorem Nobelovu cenu za mír.

1990 - IPCC vydal svou první zprávu, ve které varoval před vlivem lidské činnosti na změnu klimatu.

1992 - Na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiro, která do dějin vstoupila jako Summit Země, byla přijata Rámcová konvence OSN o změnách klimatu (UNFCCC) (v platnost vstoupila v roce 1994), která vyzvala země světa k dobrovolnému snižování emisí skleníkových plynů. Od té doby se konají pravidelné konference smluvních stran.

1997 - Zástupci 159 zemí se 11. prosince 1997 v japonském Kjótu dohodli na takzvaném Kjótském protokolu k UNFCCC, podle kterého měly být v letech 2008 až 2012 sníženy celkové světové emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v průměru o 5,2 procenta v porovnání s rokem 1990. Vstoupil v platnost roku 2005 poté, co jej v roce 2004 ratifikovalo Rusko.

2011 - Na konferenci v Durbanu se delegáti dohodli na prodloužení Kjótského protokolu nejméně o pět let. Kanada po konferenci oznámila, že odstupuje od Kjótského protokolu. Rozhodnutí zdůvodnila tvrzením, že protokol, v jehož rámci Ottawě hrozily sankce zhruba za 13,6 miliardy dolarů, podle ní nefunguje.

2012 - Zlomem se stala konference o změnách klimatu v Dauhá, kde byla platnost Kjótského protokolu prodloužena do roku 2020. Cílem takzvaného Kjótského protokolu II bylo do tohoto roku snížit celosvětové emise skleníkových plynů nejméně o 18 procent v porovnání s rokem 1990.

2015 - V Paříži byla uzavřena nová globální dohoda o klimatu, která vstoupila v platnost v listopadu 2016. Podle dokumentu, který nahradil Kjótský protokol, má být oteplování udrženo pod dvěma stupni Celsia, nejlépe do 1,5 stupně ve srovnání s předindustriálním obdobím. Na základě dohody se Česká republika spolu s ostatními členskými státy EU zavázala k cíli snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 40 procent ve srovnání s rokem 1990. Dalším cílem EU, na který ale nemají všechny země jednotný názor, je, aby byla unie v roce 2050 neutrální z hlediska emisí skleníkových plynů.

15. března 2019 - Téměř 1,5 milionu studentů z 125 zemí světa včetně Česka se zapojilo do celosvětové stávky za ochranu klimatu a snižování emisí. Stávka byla součástí studentského hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost), které založila švédská aktivistka Greta Thunbergová. Protesty pokračovaly i v dalších týdnech a měsících.

4. listopadu 2019 - Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa oficiálně informovala OSN, že zahájila proces odstoupení od pařížské klimatické dohody z roku 2015. Trump odstoupení od smlouvy avizoval už před volbami v roce 2016. Uvedl, že dohoda by stála Američany biliony dolarů, zrušila pracovní místa a brzdila ropný, plynárenský, uhelný a zpracovatelský průmysl.

15. prosince 2019 - Zatím poslední konference OSN o změnách klimatu v Madridu skončila bez shody. Nepodařilo se překonat zejména rozpory ohledně trhu s emisními povolenkami.

16. září 2020 - Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová prohlásila, že by EU by měla do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent proti stavu z roku 1990. Dosavadní plán počítal s omezením emisí o 40 procent. Podle českého premiéra Andreje Babiše je tento závazek nereálný.

23. října 2020 - Ministři životního prostředí EU se shodli na podmínkách dosažení klimatické neutrality do poloviny století. Odsouhlasili společný postoj k takzvanému klimatickému zákonu, který vytyčuje cestu k postupnému a závaznému „vynulování“ emisí skleníkových plynů.

11. prosince 2020 - Prezidenti a premiéři členských zemí na summitu EU v Bruselu podpořili omezení celounijních emisí skleníkových plynů o nejméně 55 procent proti roku 1990 do roku 2030.

Zdroj: ČTK

Dopoledne reagoval trh s emisními povolenkami. Jejich cena vystoupala na historické maximum a překonala 31 eur (815 korun) za tunu oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry, píše Reuters. Lídři EU nalezli kompromis ohledně veta evropského rozpočtu Problém ohledně stanovování nového evropského rozpočtu a fondu pokoronavirové obnovy představovala hrozba vetem ze strany Polska a Maďarska. Těm vadil návrh, že aby jednotlivé země EU mohly čerpat peníze z rozpočtu, musí v ních být dodržován princip právního státu. Evropští lídři během jednání došli ke kompromisu. Německo navrhlo, že pokud by v budoucnu měla některá ze zemí přicházet o evropské peníze kvůli tomu, že nedodržuje princip právního státu, tak o tom bude rozhodovat Soudní dvůr EU. Podle zpravodaje ČT Lukáše Mathého je veto rozpočtu jedním z hlavních témat v Polsku. „Premiér Mateusz Morawiecki si zapsal dva úspěchy. Jednak získal peníze pro Polsko, Varšava je totiž jedním z největších beneficientů, co se týče víceletého finančního rámce nebo fondu obnovy. Za druhé podle svých slov uchránil Polsko před tím, aby byla jasně navázána vláda práva, dodržování zásad právního státu na finanční prostředky,“ řekl Mathé s tím, že je to ovšem závislé na interpretaci toho, co se v Bruselu během večerních jednání stalo.

přehrát video Studio ČT24: Lukáš Mathé o polské reakci na kompromis ohledně veta Zdroj: ČT24

Česko na summitu zaznamenalo úspěch, tvrdí Babiš Své požadavky se do závěrů summitu pokoušelo prosadit i Česko, které usilovalo zejména o co nejkonkrétnější jmenování zdrojů energie, jež mohou země využívat jako náhradu za uhlí. Podle premiéra Andreje Babiše znamená summitová dohoda o klimatu pro ČR úspěch. Země podle něho prosadila možnost využívat plyn i zohlednění kůrovcové kalamity. Český premiér to znovu potvrdil na tiskové konferenci. „Byl to boj, ale povedlo se to. Všichni vnímáme citlivost přechodu na bezuhlíkové technologie, abychom neohrozili náš průmysl,“ řekl s tím, že je dobré, že Česko prosadilo své cíle. Upřednostnění přechodové technologie plynu je podle něho důležité v tom, že by ČR bez něho nezvládlo „ukončit používání uhlí“. Miliony domácností u nás jsou vytápěny ústředním topením z uhlí, dodal Babiš.

Nový cíl nahrazuje dosavadní závazek omezení emisí o 40 procent, který by podle unijní exekutivy nezaručil, že bude EU v polovině století klimaticky neutrální. Tedy že nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů, případně je vyváží například výsadbou nových stromů. Rozhodnutí EK zohlednit roli lesů při plnění klimatických cílů Babiš okomentoval s tím, že unijní orgány v Česku podpoří další výsadbu lesů a EK se zavázala k vytvoření lesnické strategie pro příští rok.

přehrát video Tisková konference premiéra Babiše po jednání Evropské rady 11. prosince Zdroj: ČT24

Pokud nebudeme investovat do inovací, hrozí nám ekonomická zaostalost, tvrdí Langšádlová Podle poslankyně a členky výboru pro evropské záležitosti Heleny Langšádlové (TOP 09) slavení úspěchu není na místě. Nesouhlasí s tím, že by pro některé členské státy, které ve snížování emisí zaostávají, mělo ustanovení ohledně emisí znamenat vítězství, jak samy prezentují. Pravými vítězi jsou prý země, jež dosáhnou vyššího snížení emisí oproti jiným státům. „Takové státy budou více investovat do vědy, výzkumu a rozvoje lepších technologií. Jako Česko máme vyšší energetickou náročnost, je to dáno realitou i naší minulostí. Jestli nebudeme investovat do vědy, výzkumu a inovací, je zde riziko, že budeme zaostávat v budování moderní ekonomiky,“ řekla Langšádlová. Podle ní může rovněž nastat situace, že na Česko bude kvůli fosilním palivům vyvíjen větší tlak nebo že bude více závislé na užívání „zastaralých zdrojů energie“. Náboženství v souladu s evropskými hodnotami Summit se věnoval i otázkám terorismu a náboženského, nejčastěji islámského, extremismu. Politici chtějí zajistit, aby „náboženská výchova a vzdělávání byly v souladu se základními evropskými právy a hodnotami“. Předseda Evropské rady Charles Michel nedávno navrhl vznik evropského střediska pro vzdělávání imámů, tedy islámských duchovních. Unijní státy také chtějí co nejdříve zamezit šíření teroristických videí a další propagandy po internetu. Ve čtvrtek se předběžně shodly s Evropským parlamentem na návrhu nařízení, které donutí sociální sítě do hodiny odstraňovat příspěvky s teroristickým obsahem. Summit rovněž vyzval k důsledným kontrolám vnějších hranic EU s využitím databází potenciálně nebezpečných osob a k posílení mandátu evropské policejní agentury Europol.

Sankce proti turecké těžbě Sankční rámec proti Turecku zavedla Unie loni a dosud na něj zařadila dva přední pracovníky turecké státní ropné společnosti. O přidání dalších lidí či subjektů rozhodnou členské státy v příštích týdnech. Na posílení sankcí tlačily již několik měsíců zejména Řecko a Kypr, podle kterých turecký průzkum porušuje mezinárodní právo a jejich námořní ekonomickou zónu. Současná dohoda je zklamala jako málo tvrdá. Turecko dlouhodobě odmítá kritiku svého postupu, nové sankce označilo za nezákonné. „Turecko se bohužel angažuje v jednostranných akcích a provokacích a vyostřilo svoji rétoriku vůči EU, členským státům a evropským lídrům,“ uvádí se v přijatých závěrech summitu. Šéfové států a vlád vyzvali Ankaru, aby trvale zmírnila napětí v oblasti poblíž kyperského a řeckého pobřeží, kam střídavě vysílá a stahuje zpět svou průzkumnou loď Oruç Reis. Zdůraznili zároveň, že si přejí přátelské vztahy se strategickým partnerem.

Summit odsoudil severokyperskou pláž Zatímco Řecko a Kypr za podpory Francie či Rakouska požadovaly co nejtvrdší postup vůči Turecku, další země jako Německo či některé jihoevropské státy prosazovaly diplomatičtější variantu. Vzhledem k partnerství v NATO a dohodě o migraci považují vztahy s Tureckem za velmi citlivé a nechtějí dále zvyšovat napětí. Lídři EU i proto Ankaru ujistili, že trvá jejich nabídka posilování obchodních vztahů, pokud Turecko změní svůj přístup ve východním Středomoří. Na zavedení zbrojního embarga vůči Ankaře, které požadovalo Řecko, se summit neshodl. Šéfové států a vlád rovněž odsoudili jednostranné turecké kroky v severokyperském městě Varoša. Severokyperská turecká republika se v tomto městě, které po turecké invazi na ostrov v roce 1974 musely opustit desetitisíce kyperských Řeků, rozhodla v říjnu otevřít pláže, což podle Bruselu porušuje rezoluci OSN. Evropský parlament vyzval v reakci na tento krok k zavedení nových sankcí, což však summit nepodpořil.