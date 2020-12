Summit EU se pokusí vyřešit spor o rozpočet. Lídři budou jednat také o emisích či pandemii

Zatímco maďarští a polští politici nový návrh přivítali, zástupci států usilujících o co nejúčinnější dodržování podmínky se zatím oficiálně nevyjádřili. Očekává se, že na summitu se o návrhu ještě povede debata, podle některých diplomatů je však reálná šance, že by jej lídři mohli schválit.

Některé státy chtějí výměnou za snížení emisí finanční podporu

S rozpočtem souvisí i nové emisní cíle, k jejichž podpoře chce předsedající summitu Charles Michel politické vůdce zemí přesvědčit. Některé státy východního křídla EU včetně Česka však budou chtít do závěrů summitu dostat jasné záruky finanční podpory, které se jim ze společné pokladny dostane výměnou například za zavírání uhelných elektráren.

Unijní činitelé jsou mírně optimističtí, že se podaří najít kompromis a omezení emisí do roku 2030 o nejméně 55 procent proti roku 1990 schválit.

Řecko chce zbrojní embargo vůči Turecku

Evropská unie by mohla na summitu také rozšířit své sankce na další turecké osoby a firmy, které jsou spjaté se sporným průzkumem zásob ropy a plynu ve východním Středomoří. Informovala o tom agentura Reuters, která získala návrh závěrů summitu.

Na posílení sankcí tlačí Řecko a Kypr, podle kterých turecký průzkum porušuje mezinárodní právo a jejich námořní ekonomickou zónu. Ankara to odmítá. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se nechal slyšet, že evropské sankce nevzbuzují v zemi velké obavy.

Řecko v pondělí avizovalo, že bude žádat zavedení zbrojního embarga vůči Turecku, tedy spojenecké zemi v rámci NATO. Sankce proti konkrétním ekonomickým odvětvím podporuje podle agentury Reuters i Francie. Pro opatrnější přístup jsou Německo, Španělsko a Itálie. Rozhodnutí ztěžuje také to, že Turecko má na svém území stále vysoký počet uprchlíků ze Sýrie, kteří by chtěli odejít do Evropy.

V listopadu EU prodloužila o rok sankční mechanismus proti firmám a osobám, jež jsou spjaté s tureckým průzkumem a navazujícími odvětvími, například energetikou. V současnosti jsou na sankčním seznamu dvě osoby – představitelé turecké státní ropné společnosti TPAO. Pokud summit odsouhlasí rozšíření, tak by na seznamu měly v budoucnosti přibýt další osoby a společnosti.