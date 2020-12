Tisíce stránek s nebezpečným obsahem nalezené během jediného dne. EU chce posílit pravomoci úřadů v boji proti terorismu

K jejich činnosti se vztahuje také další součást unijní strategie. Komise chce, aby členské státy a Evropský parlament co nejrychleji schválily nařízení, díky němuž budou muset sociální sítě mazat příspěvky s teroristickým obsahem do hodiny od upozornění úřadů některé ze zemí.

Komise také hodlá v příštím roce navrhnout kodex policejní spolupráce, který by měl umožnit zlepšení součinnosti bezpečnostních orgánů jednotlivých zemí. Ta má podle kritiků rezervy například ve výměně informací, neboť pachatelé některých teroristických útoků z posledních let byli již dříve známi policii, státy si však ne vždy byly schopny včas předat podstatné údaje.

V tomto směru chce unijní exekutiva například navrhnout systém, který by zajistil, aby si člověk nemohl opatřit v jednom členském státě zbraň poté, co mu to jiná země z bezpečnostních důvodů zakázala.

Silnější mandát Europolu

Brusel chce také posílit mandát Europolu, aby mohl například efektivněji spolupracovat se soukromými subjekty či poskytovat důkazní materiál členským státům. Europol by nově mohl hrát zásadní roli ve vyšetřování případů, u nichž není jasné, do jurisdikce jakého státu spadají.

O plánu a dalších možnostech posílení protiteroristické spolupráce povedou debatu prezidenti a premiéři unijních zemí na dvoudenním summitu, který začne odpoledne v Bruselu.