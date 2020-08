Řecko-turecké rozhovory se vzdalují, napětí roste. Ankara prodloužila těžební misi ve Středomoří

Turecko tvrdilo, že je připraveno k jednání, ale odmítalo předem stanovené podmínky. Mezi ty patřilo mimo jiné přerušení hledání nerostného bohatství ve sporných vodách. Řecko zase mluví o tom, že se nenechá od Ankary provokovat.

„Podle některých pozorovatelů současná taktika obou stran znamená, že chtějí jednoznačně dosáhnout co nejlepší pozice předtím, než k jednáním za jedním stolem skutečně dojde,“ konstatuje zpravodaj ČT v Turecku Lukáš Černohorský.

Z obou stran ale zní, že se chtějí vyhnout konfliktu. Podle analytiků a diplomatů s napojením na Ankaru není v jejím zájmu vést ozbrojený střet s Řeckem, nastínil Černohorský. „Ale to, co teď vidíme ve východním Středomoří, může vést k riziku potenciální nehody,“ dodává zpravodaj.

Ostrov Kastelorizo –⁠ symbol sporu

Symbolem řecko-tureckého sporu je mimo jiné ostrov Kastelorizo ležící u jižního pobřeží Malé Asie. Od přístavního města Kaş v turecké provincii Antalya je vzdálen pouhé dva kilometry. Naopak od nejbližšího významnějšího řeckého území – ostrova Rhodos – je vzdálen 120 kilometrů.

„Řecko tvrdí, že jakýkoliv jeho ostrov, ať je sebemenší a ať je jak chce blízko tureckému pobřeží, má nárok na vlastní kontinentální šelf a na vlastní ekonomickou zónu. To by znamenalo, že by tento malý ostrov rozřízl vedví nároky, které si Turecko dělá ve východním Středomoří a které se pokouší definovat smlouvou o výhradní ekonomické zóně s Libyí,“ přibližuje konflikt Černohorský.

/*json*/{"map":{"lat":36.5381527708855,"lng":28.621694495407272,"zoom":8,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":36.14753109224776,"lng":29.58277817096122,"type":"7","description":"Řecký ostrov Kastelorizo je od tureckého pobřeží vzdálen dva kilometry."},{"lat":36.21847072672875,"lng":27.96229477252372,"type":"6","description":"Ostrov Rhodos je nejbližší významná řecká pevnina k ostrovu Kastelorizo. Vzdálen je od něj zhruba 120 kilometrů."},{"lat":36.19863049836233,"lng":29.639880707768,"type":"8","description":"Turecké přístavní město Kaş."}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Podle Turecka se ale kontinentální šelf definuje z pobřeží – to by z Kasteloriza udělalo řeckou exklávu obklopenou tureckými vodami.

Turecko mezi Krétou a Kyprem provádí průzkum nalezišť ropy a zemního plynu, což Řecko považuje za narušení své suverenity. Ankara porušení mezinárodního práva odmítá a jako doprovod průzkumné lodi vyslala vojenská plavidla. Řecko v reakci uspořádalo námořní manévry, ke kterým se připojily Francie, Itálie a Kypr.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve středu řekl, že jeho země udělá vše, co bude nutné, aby zajistila svá práva ve Středozemním, Černém a Egejském moři. Dodal, že vedle politických a hospodářských kroků se Turecko nebude zdráhat učinit i ty vojenské.

Napětí řeší EU i NATO, konkrétní kroky zatím nejsou

O řecko-tureckém střetu v pátek jednali také unijní ministři zahraničí. Podle českého šéfa diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD) mají členské státy proti krokům Ankary výhrady, Brusel ale zároveň požaduje zahájení politického dialogu o vyřešení sporu.

Právě k dialogu opakovaně vyzývá německý ministr zahraničí Heiko Maas, který obě země navštívil. „Musí se vést rozhovory, a to přímo mezi Aténami a Ankarou. Situace je velice složitá. Předpokladem rozhovorů je to, že manévry ve východním Středomoří budou ukončeny. K tomu může každá ze stran přispět, čímž vznikne prostor pro diplomatická jednání,“ podotkl Maas.