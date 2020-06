Neobvyklá aliance. Řecko a Izrael utužují vztahy, sblížil je turecký postup ve Středomoří

Jde o podmořské nerostné bohatství

U břehu zemí východního Středomoří se nacházejí obrovská ložiska zemního plynu, jejichž rozsah je stále postupně zpřesňován.

„Izrael ten zemní plyn už komerčně těží, Kypr ho hodlá těžit. A obě země hodlaly s pomocí Řecka postavit podmořský plynovod, který by vedl právě do Řecka a pak dál na evropský trh. Turecko-libyjskou dohodou je toto zpochybněno,“ vysvětlil Borek. Navrhovaný plynovod EastMed by měl totiž vést právě plánovanou turecko-libyjskou hospodářskou zónou.

Borek připomněl, že Turecko už delší dobu vysílá do vod poblíž Kypru své průzkumné lodi, což vedlo k několika konfliktům a k přerušení kyperských prací na výzkumu zásob zemního plynu. EU už loni v červnu pohrozila Ankaře kvůli nepovoleným vrtům sankcemi.

Turecká vláda tvrdí, že z těžby by měli profitovat i obyvatelé – mezinárodně neuznávané – Severokyperské turecké republiky, za jejíhož „garanta“ se Ankara považuje. Vláda mezinárodně uznávané řecké Kyperské republiky na jihu ostrova však namítá, že Turecko nerespektuje její výlučnou ekonomickou zónu. Řecko, které je spojencem řecko-kyperské vlády, je kvůli tomu s Ankarou v diplomatickém sporu.

Koncem letošního května Ankara oznámila, že v nově dohodnutém pásmu mezi Libyí a Tureckem začne za tři až čtyři měsíce také s průzkumnými vrty pro těžbu ropy.