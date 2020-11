Spojené státy překonaly hranici 11 milionů nakažených koronavirem. Tempo nákazy po volbách zrychluje

V Británii započaly další klinické testy vakcíny od firmy Janssen

V Británii započaly další rozsáhlé klinické testy vakcíny proti covidu-19, informuje server BBC. Dvě dávky vakcíny či placeba si nechá v zemi aplikovat šest tisíc dobrovolníků, po celém světě pak 30 tisíc lidí.

Experimentální vakcínu známou zatím pod názvem Ad26COV2 vyvíjí farmaceutická firma Janssen, která je součástí společnosti Johnson and Johnson. Preparát je založen na geneticky upraveném viru způsobujícím běžné nachlazení a má vycvičit imunitní systém k reakci.

Dvě dávky vakcíny budou dobrovolníkům podány s rozestupem 57 dní, upřesňuje agentura Reuters. V září zároveň firma Johnson & Johnson zahájila klinické testy vakcíny v jednorázové variantě. Společnost podle Reuters uvedla, že pokud by tyto testy s účastí 60 tisíců lidí potvrdily účinnost a bezpečnost její vakcíny, mohla by nabídnout oproti některým jiným výrobcům snazší očkování. Efektivitu vakcinace u očkovacích látek, které je nutné podat ve dvou dávkách, by totiž mohlo snížit, kdyby si lidé druhou dávku nenechali dát.