Maduro odmítl vypsat prezidentské volby. „Venezuela nepřijme žádné ultimátum,“ vzkázal Evropě

Pětatřicetiletý Guaidó se pomocí demonstrací snaží přimět Madura, aby umožnil obyvatelům vybrat novou hlavu státu. Podle opozice byly totiž loňské volby neregulérní a Maduro se svého druhého mandátu ujal začátkem ledna protiprávně. O víkendu v zemi vyšly do ulic znovu desítky tisíc lidí - a to jak příznivci opozice, tak i stoupenci současného režimu.

Potřebné potraviny a léky se do země dostanou přes přechod ze sousední Kolumbie. Ta je například spolu s Kanadou nebo Brazílií součástí takzvané Limské skupiny, která se bude krizí ve Venezuele zabývat.

Podle Moskvy by se mezinárodní společenství mělo zaměřit na to, jak pomoci vyřešit ekonomické a sociální problémy Venezuely, ale vyhnout se zásahům zvenčí. Americký prezident Trump to ale vidí jinak - přímo jako jednu z možností řešení situace zmínil vyslání amerických vojáků do země. A Madurovu žádost o schůzku nevyslyší. „Požádal o schůzku a já jsem odmítl, protože už jsme v tom procesu velmi daleko,“ uvedl Trump.