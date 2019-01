Venezuelská krize znovu rozdělila velmoci. Čína spolu s Ruskem brání své zájmy, Evropa se přiklání k Trumpovi

Where countries that support Maduro rank according to the Human Freedom Index (out of 162 countries). Venezuela ranks 161.



🇸🇾 Syria 162

🇮🇷 Iran 153

🇨🇳 China 135

🇷🇺 Russia 119

🇹🇷 Turkey 107

🇧🇴 Bolivia 92

🇳🇮 Nicaragua 75

🇲🇽 Mexico 75

🇺🇾 Uruguay 43#FreedomIndex18