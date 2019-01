Venezuelská opozice chce přetáhnout armádu na svou stranu

Armáda se několikrát pokusila o převrat

V posledních několika letech se také v opozičních médiích množily zprávy o čistkách v armádě, o zatýkání důstojníků i řadových vojáků, kteří nesouhlasili s vládní politikou.

„Za šest let, co je Maduro u moci, bylo v armádě nejméně jedenáct pokusů o převrat,“ řekl tento týden peruánskému deníku El Comercio venezuelský voják Cristian Hernández, který utekl do Peru, když mu doma hrozilo až 30 let vězení za pokus o puč ve vojenské akademii v Caracasu.