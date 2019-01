Trumpova administrativa zvažovala, že pomůže svrhnout Madura, píše The New York Times

Členové administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa se během posledního roku opakovaně v tajnosti setkávali s důstojníky venezuelské armády, aby projednávali plány na svržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Napsal to deník The New York Times (NYT) s odvoláním na nejmenované americké představitele a bývalého venezuelského velitele, kteří se podle listu schůzek účastnili. Spojené státy se nakonec rozhodly, že disidentským důstojníkům s jejich plány nepomohou, píše list.