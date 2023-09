Polsko přestalo Ukrajině dodávat zbraně. Teď vyzbrojujeme vlastní armádu, oznámila Varšava

Morawiecki v televizi Polsat následně varoval ukrajinské úřady, že „pokud budou konflikt takto eskalovat, přidáme k zákazu dovozu do Polska další výrobky“. „Ukrajinské úřady nechápou, do jaké míry je polské zemědělství destabilizováno,“ dodal.

Varšava Zelenského slova odsoudila jako „neoprávněná, pokud jde o Polsko, které Ukrajinu podporuje od prvních dnů války“. Polský prezident Andrzej Duda v úterý přirovnal napadenou zemi k „tonoucímu, který se drží všeho, co je k mání“. „Topící se člověk je nesmírně nebezpečný, je schopen vás stáhnout do hlubin,“ řekl novinářům v New Yorku podle Financial Times.

„V tuto chvíli je to tak, jak řekl premiér, v budoucnu uvidíme,“ řekl ve čtvrtek Sasin soukromé rozhlasové stanici Radio Plus podle agentury Reuters.

Polsko patří k nejvýznamnějším politickým i vojenským podporovatelům Ukrajiny, která se už přes rok a půl brání ruské invazi. Kyjevu předalo značnou část své výzbroje. Zákaz dovozu Varšava v době vrcholící předvolební kampaně zdůvodňuje snahou ochránit vlastní zemědělce, kteří by jinak museli čelit levnější produkci z Ukrajiny. Ukrajinská diplomacie v reakci na polský protest vyzvala Varšavu, aby se oprostila od emocí a začala konstruktivně jednat o řešení sporu.

Polsko v polovině října čekají klíčové parlamentní volby a vláda se snaží udržet si hlasy venkova, který v dřívějších volbách hlasoval převážně pro vládnoucí stranu Právo a spravedlnost (PiS). Strana se zároveň stala terčem kritiky krajní pravice za to, že se podle ní vláda příliš podřizuje Ukrajině, podotkl Reuters.

Podle Dudy přestane Varšava poskytovat pouze nové zbraně, uvedla Čaputová

Podle české a slovenské hlavy státu jde o nedorozumění, řekli ve čtvrtek na společném brífinku v Českém národním domě v New Yorku, kde se Čaputová s Pavlem zúčastnili galavečeře u příležitosti třiceti let od vzniku samostatné České a Slovenské republiky.

Čaputová slovenské rozhodnutí o prodloužení embarga na dovoz obilí hájila. „Byli jsme principiální, pokud jde a půjde o pomoc Ukrajině, ale jsme principiální i pokud jde o ochranu slovenských zájmů. Je to úplně normální a přirozené,“ řekla.

Slovenská prezidentka také uvedla, že o výroku Morawieckého na galavečeru v New Yorku mluvila s polským prezidentem Dudou, který se akce rovněž zúčastnil. Ten podle ní slova premiéra chápal tak, že Polsko nebude poskytovat Ukrajině nové zbraně.

Pavel: Silná vyjádření není třeba brát doslova

„I vrcholní politici jsou jen lidé a podléhají tlakům, prezident Zelenskyj je pod konstantním tlakem a kdybychom byli kdokoli v jeho kůži, tak bychom možná ztráceli hlavu častěji než on. Proto nějaké silnější vyjádření vůbec není třeba brát doslova,“ komentoval spor prezident Pavel.

„Já jsem nezaznamenal nic, co by se dalo nazvat nějakou závažnou roztržkou, a to, co bylo řečeno, vůbec nemusí znamenat, že spolupráce a podpora Ukrajiny ze strany Polska by měla snad přestat,“ dodal.

Výroky polských politiků jsou součástí předvolební kampaně, domnívá se Šír

„Částečně může jít i o hru, která je směřována k domácímu publiku, jak na polské scéně, pokud jde o předvolební situaci, tak směrem k ukrajinské veřejnosti, protože na Ukrajině samozřejmě očekávají od svého vedení, že bude aktivně hájit zájmy státu na mezinárodní scéně,“ komentoval polsko-ukrajinskou roztržku Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Mně ta roztržka přijde strašně nešťastná, byla by škoda, kdyby se kterákoli z těch dvou stran nechala vyprovokovat k nějaké akci, která by mohla poškodit společný zájem, a tím společným zájmem je, ať Ukrajina nejenom přežije, ale ať Rusko je poraženo a nese odpovědnost za to, co rozpoutalo.“