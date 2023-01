Polsko je připravené udělat „nestandardní kroky“, pokud Berlín nedovolí poslat tanky Leopard 2 na Ukrajinu

Polsko nebo Finsko daly najevo, že jsou ochotné své tanky Leopard 2 ukrajinské armádě dodat, podle pravidel k tomu ovšem potřebují svolení Berlína. Na otázku, zda by to Polsko udělalo i přes nesouhlas Německa, Jabloński odpověděl, že se domnívá, že „pokud by byl odpor silný, byli bychom připraveni i na takové nestandardní kroky“. „Ale nepředbíhejme faktům,“ dodal.

V pátek se na americké základně Ramstein v Německu sejdou zástupci několika desítek zemí, které dodávkami zbraní podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské invazi a očekává se, že jedním z témat bude právě možnost poskytnout německé tanky Ukrajincům.

Německo čelí rostoucímu vnitropolitickému i zahraničnímu tlaku, aby souhlasilo s poskytnutím leopardů Ukrajincům. Kancléř Olaf Scholz se zatím zdráhá takový krok učinit, dlouhodobě ovšem zdůrazňuje, že Berlín bude postupovat společně s ostatními spojenci.

Tanky nepřijdou ani z Ameriky

Tanky na Ukrajinu zatím nepošlou ani Spojené státy. Argumentují, že jejich tank Abrams je poháněn složitým turbínovým motorem, podobným leteckému proudovému motoru, a tak by se kvůli časté údržbě a vysoké spotřebě paliva pro boj na Ukrajině nehodil. Německo ale oznámilo, že nepošle své tanky Leopard na Ukrajinu, pokud USA nepošlou své tanky.