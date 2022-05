„Je tam peklo, bez přehánění,“ popisuje Zelenskyj zničený Donbas

Donbas zničila ruská armáda tak, že tato někdejší průmyslová oblast na východě Ukrajiny nyní připomíná peklo. Ve svém pravidelném videoposelství to v noci na pátek uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Obvinil ruská vojska, že se snaží zabít co nejvíce Ukrajinců a záměrně zemi způsobit co největší hmotné škody. Zopakoval také obvinění, že Rusko páchá na Ukrajině genocidu.