Rusové tvrdí, že na Ukrajině nasadili laserovou zbraň. Podle Zelenského odvádějí pozornost od neúspěchů v bojích

„Svědčí to o naprostém selhání (ruské) invaze,“ řekl Zelenskyj podle agentury Unian ve svém pravidelném večerním projevu. Ukrajinský lídr také poukázal na skutečnost, že místopředseda ruské vlády zmínil potřebu šetřit raketami, což by mohlo naznačovat, že Rusku rakety docházejí.

Agentura Reuters připomněla, že v roce 2018 Vladimir Putin představil vedle mezikontinentálních balistických střel, podvodních jaderných dronů a hypersonických zbraní právě také laserovou zbraň.

Podle Putina má Rusko k dispozici laserový systém Peresvet, který byl pojmenován podle ruského pravoslavného mnicha a válečníka Alexandra Peresveta. Tato zbraň údajně dokáže oslňovat špionážní satelity ve výšce až 1500 kilometrů nad zemí. Borisov ve středu zdůraznil, že na rozdíl od Peresvetu, který objekty pouze oslňuje, dokáže nová generace laserových zbraní zasažené cíle fyzicky zničit.

Do Kyjeva se vrací život

Do Kyjeva se vracejí diplomaté. Své zastoupení v posledních dnech obnovily například Spojené státy, Slovensko, Pobaltské země nebo i Vatikán. A do hlavního města Ukrajiny i do města Irpiň se po dvou měsících vrátili i zpravodaj ČT Václav Černohorský s kameramanem Pavlem Němečkem.

Černohorský uvedl, že nechvalně známý zbořený irpiňský most je nyní po dvou měsících stále ve stejné podobě. Vznikl tam ale provizorní památník, který by měl v budoucnu nahradit jiný, jenž by připomenul oběti ruské invaze. Bezpečnostní situace se ve městě zlepšila, zůstává ale problém s likvidací nevybuchlé munice a také obrovské škody. Poškozeny jsou tvrdými boji dle starosty dvě třetiny zástavby.

Do Irpině i do Kyjeva se dle zpravodaje vrací život, otevírají se podniky, obchody, restaurace. Starosta Kyjeva však nabádá obyvatele, aby se ještě nevraceli, protože nebezpečí ze vzduchu stále hrozí, nehledě na to, že tam už nejsou přítomny jednotky ruské armády.